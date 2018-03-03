Задержан замглавы дагестанской таможни

03 марта 2018, 03:10

Замначальника дагестанской таможни Араз Галимов задержан после обысков в его доме по подозрению в контрабанде, сообщил сегодня источник в правоохранительных органах республики.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта источник в правоохранительных органах Дагестана сообщил о задержании троих сотрудников таможни, заподозренных в вымогательстве взятки. Не назвав имен задержанных, источник отметил, что среди них начальник одного из отделов. Также стало известно, что силовики пришли с обысками в дом одного из замначальника дагестанской таможни.

Араз Галимов заподозрен в причастности к контрабанде через российско-азербайджанскую границу, сообщил источник в правоохранительных органах Дагестана.

"Сотрудники правоохранительных органов провели в доме заместителя начальника республиканской таможни Араза Галимова обыски. После этого он был задержан", - процитировало источник РИА "Новости" в сообщении от 01.51 мск 3 марта.

Следователи предполагают, что Галимов мог иметь отношение к контрабанде и наркотрафику через границу Дагестана с Азербайджаном уточнил со ссылкой на источник, близкий к республиканскому правительству, РБК.

Источник также подтвердил информацию о том, что помимо Галимова задержан руководитель одного из отделов таможни Дагестана.

По состоянию на 02.55 мск 3 марта на сайте Северо-Кавказского таможенного управления не опубликовано комментариев относительно информации о задержании высокопоставленных таможенников. На сайтах МВД и Управления СКР по Дагестану также отсутствует информация о задержании сотрудников таможни.

Как информировал "Кавказский узел", 31 октября 2017 года водители-дальнобойщики провели акцию протеста у таможенного пункта на границе Дагестана и Азербайджана. Они пожаловались на поборы, оскорбительное обращение и очереди. После этого один из сотрудников таможенного пункта был уволен, а врио главы Дагестана Владимир Васильев потребовал разобраться с ситуацией. 8 ноября дальнобойщики сообщили, что очереди на границе исчезли, а поборы прекратились.

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