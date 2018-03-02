Власти Адыгеи анонсировали премии врачам за раннюю диагностику рака

02 марта 2018, 23:50

За каждого пациента, у которого врач обнаружит рак на ранней стадии, он получит премию в половину оклада, сообщил сегодня глава Минздрава Адыгеи.

"Мы разрабатываем нестандартные подходы к выявлению онкологических заболеваний на ранних стадиях. Методикам выявления обучили всех участковых терапевтов и фельдшеров и теперь приняли решение за каждый выявленный случай врачам первичного звена делать стимулирующие выплаты в размере половины оклада", - заявил министр Рустем Меретуков.

По его словам, эта система уже опробована в Красногвардейской центральной районной больнице. Премии будут выплачиваться из средств лечебных учреждений, пояснил Меретуков.

Премии, в частности, должны решить проблему формального отношения к профилактическим осмотрам населения. "Сейчас работаем над тем, чтобы уйти от принципа "Жалоб нет - здоров". Мы запустили еще один проект, который поможет жителям знать, что называется, в лицо своего участкового терапевта. Эта мера также должна повысить число прошедших диспансеризацию, а также шансы каждого обратить внимание на свое здоровье", - цитирует главу Минздрава Адыгеи ТАСС.

По данным Минздрава Адыгеи за девять месяцев 2017 года, смертность от рака занимает в республике второе место после сердечно-сосудистых заболеваний - 16,9% всех смертей от болезней. В январе-сентябре 2017 года от онкологии умерли 729 человек, сообщило ведомство на своем сайте 14 ноября 2017 года.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре 2017 года суд оштрафовал Минздрав Адыгеи за перебои с бесплатным лекарством для онкобольной.