02 марта 2018, 23:50

Власти Адыгеи анонсировали премии врачам за раннюю диагностику рака

За каждого пациента, у которого врач обнаружит рак на ранней стадии, он получит премию в половину оклада, сообщил сегодня глава Минздрава Адыгеи.

"Мы разрабатываем нестандартные подходы к выявлению онкологических заболеваний на ранних стадиях. Методикам выявления обучили всех участковых терапевтов и фельдшеров и теперь приняли решение за каждый выявленный случай врачам первичного звена делать стимулирующие выплаты в размере половины оклада", - заявил министр Рустем Меретуков.

По его словам, эта система уже опробована в Красногвардейской центральной районной больнице. Премии будут выплачиваться из средств лечебных учреждений, пояснил Меретуков.

Премии, в частности, должны решить проблему формального отношения к профилактическим осмотрам населения. "Сейчас работаем над тем, чтобы уйти от принципа "Жалоб нет - здоров". Мы запустили еще один проект, который поможет жителям знать, что называется, в лицо своего участкового терапевта. Эта мера также должна повысить число прошедших диспансеризацию, а также шансы каждого обратить внимание на свое здоровье", - цитирует главу Минздрава Адыгеи ТАСС.

По данным Минздрава Адыгеи за девять месяцев 2017 года, смертность от рака занимает в республике второе место после сердечно-сосудистых заболеваний - 16,9% всех смертей от болезней. В январе-сентябре 2017 года от онкологии умерли 729 человек, сообщило ведомство на своем сайте 14 ноября 2017 года.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре 2017 года суд оштрафовал Минздрав Адыгеи за перебои с бесплатным лекарством для онкобольной.

Примечание:

"Суд в Элисте постановил освободить заключенного с болезнью "хрустального человека", "Жители Армении лишились возможности купить антибиотики без рецепта", "Регионам СКФО выделено 1,62 миллиарда рублей на здравоохранение".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

03 марта 2018, 09:12

03 марта 2018, 08:20

03 марта 2018, 07:23

  • После требований жителей в Сочи начались рейды по борьбе с нелегальными парковками

    Для борьбы с захватом мест под незаконную парковку в Сочи к сотрудникам мэрии и полиции присоединились активисты органов территориального самоуправления (ТОС). Рабочие группы, созданные в городе, с начала марта срезали более 100 блокираторов-"лягушек". Однако чиновники не передают в суды материалы о захвате территорий, а также не возбуждают дела об уничтожении деревьев и зеленых зон.

03 марта 2018, 06:54

03 марта 2018, 05:59

  • Социологи поспорили о влиянии казачества на отношение к приезжим в Краснодаре

    Исследование об отношении к мигрантам в Москве и Краснодаре стало поводом для спора социологов. Во многом негативное отношение к мигрантам на Кубани сформировано казачеством, которое издавна особо относилось к "иногородним", считает социолог Вера Пешкова. Роль казачества в плане формирования современных взглядов людей сильно преувеличена, заявила автор исследования Наталья Космарская.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты