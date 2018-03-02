Два жителя Северной Осетии задержаны после атаки на полицейский пост

02 марта 2018, 21:34

У подозреваемых в нападении на полицейских в Моздоке найдены оружие и наркотики, сообщило сегодня МВД.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью на въезде в поселок Калининский Моздокского района был обстрелян полицейский пост охраны и наблюдения. Три сотрудника полиции были ранены, нападавшие скрылись. По данным правоохранителей, в полицейских стреляли из гладкоствольного оружия типа карабина "Сайга". Силовики отвергли связь обстрела КПП с убийством предполагаемых боевиков в ходе КТО.

В результате обстрела КПП были ранены трое полицейских. По подозрению в нападении задержаны 23-летний и 25-летний жители села Кизляр Моздокского района. "При обыске в их домах оперативники изъяли наркотические вещества и несколько единиц оружия, которое использовалось при нападении", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме того, у обочины автодороги Моздок - Кизляр полицейские обнаружили тайник, добавила Ирина Волк. "В пластиковой емкости находились два металлических предмета, похожих на пистолеты, обрез охотничьего ружья, более семидесяти патронов различного калибра, две маски", - приводятся слова Ирины Волк на сайте МВД России.

В отношении задержанных возбуждены дела по трем статьям Уголовного кодекса, отметила представитель МВД, не уточнив, какие это статьи.

Комментариев от задержанных или их представителей относительно этого сообщения МВД не поступало.

По подсчетам "Кавказского узла", в 2017 году в Северной Осетии девять человек стали жертвами вооруженного конфликта при том, что на протяжении двух предыдущих лет жертв в регионе не фиксировалось вовсе. Подробнее со статистическим выкладками о ситуации в Северной Осетии в 2016 году можно ознакомиться в разделе "Северный Кавказ — статистика жертв".