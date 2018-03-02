02 марта 2018, 20:02

Суд по аресту Титиева назначен на 6 марта

Заседание по продлению срока содержания Оюба Титиева под стражей запланировано в Старопромысловском райсуде Грозного, сообщил сегодня адвокат правозащитника.

Как писал "Кавказский узел", глава грозненского представительства ПЦ "Мемориал" Оюб Титиев был заключен под стражу на два месяца, до 9 марта. Титиев отверг обвинение в хранении марихуаны, заявив, что наркотики ему подбросил силовик. Защита обжаловала решение Шалинского горсуда об аресте правозащитника, но Верховный суд Чечни 25 января оставил его под стражей, проигнорировав заявление защиты о фальсификациях в деле.

Преследование Оюба Титиева осудили Евросоюз, Европарламент, МИД Норвегии, правительство Германии, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, международная экспертная организация Civil Rights Defenders, Платформа гражданской солидарности, правозащитная организация Human Rights Watch и комиссар Совета Европы по правам человека. ПЦ "Мемориал" признал Титиева политзаключенным.

Заседание суда по продлению ареста Оюба Титиева назначено на 09.30 мск 6 марта, сообщил сегодня адвокат правозащитника Петр Заикин.

По его словам, заседание пройдет в Старопромысловском райсуде Грозного, говорится в поступившем "Кавказскому узлу" пресс-релизе Правозащитного центра "Мемориал".

Напомним, что глава Чечни Рамзан Кадыров несколько раз публично назвал правозащитника наркоманом, не упоминая при этом его фамилию. 25 января Кадыров заявил, что "есть свидетель, который говорил, что Титиев курил анашу". Однако свидетель обвинения во время опознания не смог узнать Оюба Титиева, сообщил 28 января адвокат правозащитника.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Примечание:

"Мемориал": власти Чечни решили снести дом Титиева в Курчалое", "Передача дела Титиева в СК вызвала осторожный оптимизм защиты", "Резолюция Европарламента по делу Титиева воодушевила правозащитников".

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