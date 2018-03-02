02 марта 2018, 19:23

Три сотрудника таможни задержаны в Дагестане

Среди таможенников, задержанных сегодня в Дагестане по подозрению в вымогательстве взяток, - начальник отдела, рассказали источники в силовых структурах. В доме одного из руководителей ведомства сегодня были начаты "следственные действия", сообщил представитель таможни.

Силовики задержали сегодня трех сотрудников таможни, в том числе начальника одного из отделов, сообщил источник в правоохранительных структурах Дагестана.

"Задержаны сотрудники таможни, находящиеся при исполнении служебных обязанностей, по подозрению в вымогательстве взяток", - приводит его слова "АиФ Дагестан".

По данным источника в силовых структурах республики, задержанные подозреваются в вымогательстве взяток при оформлении багажа у граждан, которые пересекали границу, пишет РИА "Дагестан".

"Имена пока не разглашаются", - цитирует силовика агентство.

По данным "Нового дела", сегодня в доме одного из заместителей начальника дагестанской таможни были начаты обыски, однако представитель таможни лишь косвенно подтвердил эту информацию. "Мы ничего не подтверждаем, пока идут только следственные действия", - приводит слова таможенника издание.

Примечание:

"Дагестанский таможенник заподозрен в присвоении 300 тысяч рублей", "Директор газовой компании в Дагестане заподозрен в мошенничестве", "Главбух райотдела полиции Дагестана заподозрена в хищении 30 миллионов".

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02 марта 2018, 19:23

  • Три сотрудника таможни задержаны в Дагестане

    Среди таможенников, задержанных сегодня в Дагестане по подозрению в вымогательстве взяток, - начальник отдела, рассказали источники в силовых структурах. В доме одного из руководителей ведомства сегодня были начаты "следственные действия", сообщил представитель таможни.

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