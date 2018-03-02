Павел Гриб. Фото: Andrey Sabinin (RFE/RL)

02 марта 2018, 18:59

Кубанский суд продлил арест Павлу Грибу на два месяца

Октябрьский райсуд Краснодара до 4 мая оставил под стражей гражданина Украины Павла Гриба, обвиняемого в терроризме. Гриб не получает жизненно важных лекарств, переданных ему в СИЗО, заявил отец обвиняемого.

"Кавказский узел" писал, что 19-летний Павел Гриб пропал в Белоруссии в конце августа 2017 года. Позднее ФСБ уведомило украинских дипломатов, что Гриб содержится под стражей в СИЗО Краснодара в связи с обвинением по ст.205 УК РФ (терроризм). Он находится под стражей с 17 августа 2017 года. 1 февраля краевой суд отказался отпустить Павла Гриба из-под ареста.

Следователи считают Павла Гриба приверженцем запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО и предполагают, что он склонял знакомую жительницу Кубани взорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе.

Заседание Октябрьского районного суда, который продлил Грибу срок ареста еще на два месяца, прошло в закрытом режиме, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Марина Дубровина. По ее словам, следователь заявил ходатайство о том, что во время заседания будут оглашаться материалы дела, которые заключают тайну следствия. Мать Гриба и украинских консулов на заседание не пустили, отметила Дубровина.

Павел Гриб страдает очень редким заболеванием и нуждается в помощи узких специалистов, но врачи СИЗО не признают его болезни, отметила адвокат Марина Дубровина. "Состояние Павла с каждым судебным заседанием все хуже и хуже. Он говорил об этом на суде", - сообщила она "Кавказскому узлу".

Сегодня на суде следователь представил суду справки с такими хорошими результатами медицинских анализов Павла Гриба, каких у него никогда не было, заявил отец обвиняемого Игорь Гриб. "Жалобы Павла на плохое самочувствие, сильную боль в животе и желудке, общую слабость не регистрируются (нет жалоб - нет и ответственности администрации СИЗО). Постоянное психологическое давление", - написал он сегодня на своей странице в Facebook.

Отец Павла Гриба о состоянии сына. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2032864420319943&id=100007892136721&pnref=story

Павел Гриб, по словам его отца, имеет инвалидность и должен постоянно принимать лекарства. 20 ноября 2017 года Игорь Гриб сообщил об ухудшении состояния здоровья сына и запрете Павлу говорить по-украински.  1 февраля он заявил, что у сына в любой момент может открыться внутреннее кровотечение.

Ранее, 22 февраля, украинский консул встретился с Павлом Грибом в СИЗО, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" отец обвиняемого. "Павел сообщил, что никакие лекарства ему не дают, хотя руководство учреждения приняло передачу с лекарствами. Он жалуется на ухудшение состояния, постоянные боли в желудке. Консул сказал, что он очень бледный и еще больше похудел", - рассказал Игорь Гриб, добавив, что консулу и сыну разрешили разговаривать на украинском языке.

Глава МИД Украины о недопуске консулов на суд в Краснодаре. https://twitter.com/PavloKlimkin/status/969513985618972672Недопуск консулов на суд возмутил министра иностранных дел Украины Павла Климкина. "Тотальное беззаконие и произвол российской псевдосудебной системы. Это переходит все границы – нарушение всех международных норм", – написал он на своей странице в Тwitter.

Оперативный дежурный краснодарского СИЗО, где содержится Павел Гриб, от комментариев по поводу состояния здоровья и оказания арестованному медицинской помощи отказался.

Новости о влиянии украинских событий на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Представитель консульства Украины заявил о недопуске к Павлу Грибу", "Павел Гриб вновь отправлен в изолятор ФСБ на Кубани", "Панов пожаловался украинским силовикам на сотрудника СИЗО в Таганроге".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

02 марта 2018, 20:43

  • Путин пообещал продолжение кадровых зачисток в Дагестане

    Борьба с коррупцией в Дагестане не будет свернута после президентских выборов, пообещал сегодня президент России Владимир Путин. Врио Дагестана Владимир Васильев между тем назвал неконструктивными призывы ужесточить кадровые чистки.

02 марта 2018, 20:38

02 марта 2018, 20:21

  • Судмедэкспертиза в Южной Осетии отвергла данные о пытках Татунашвили

    Травм внутренних органов у гражданина Грузии Арчила Татунашвили на момент смерти на было, заявил врач-судмедэксперт Инал Техов, проводивший вскрытие его тела в Южной Осетии. Тело передадут в Грузию вместе с выводами российских экспертов, отметил уполномоченный по постконфликтному урегулированию Мурат Джиоев.

02 марта 2018, 20:02

02 марта 2018, 19:23

  • Три сотрудника таможни задержаны в Дагестане

    Среди таможенников, задержанных сегодня в Дагестане по подозрению в вымогательстве взяток, - начальник отдела, рассказали источники в силовых структурах. В доме одного из руководителей ведомства сегодня были начаты "следственные действия", сообщил представитель таможни.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты