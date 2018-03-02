Кубанский суд продлил арест Павлу Грибу на два месяца

02 марта 2018, 18:59

Октябрьский райсуд Краснодара до 4 мая оставил под стражей гражданина Украины Павла Гриба, обвиняемого в терроризме. Гриб не получает жизненно важных лекарств, переданных ему в СИЗО, заявил отец обвиняемого.

"Кавказский узел" писал, что 19-летний Павел Гриб пропал в Белоруссии в конце августа 2017 года. Позднее ФСБ уведомило украинских дипломатов, что Гриб содержится под стражей в СИЗО Краснодара в связи с обвинением по ст.205 УК РФ (терроризм). Он находится под стражей с 17 августа 2017 года. 1 февраля краевой суд отказался отпустить Павла Гриба из-под ареста.

Следователи считают Павла Гриба приверженцем запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО и предполагают, что он склонял знакомую жительницу Кубани взорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе.

Заседание Октябрьского районного суда, который продлил Грибу срок ареста еще на два месяца, прошло в закрытом режиме, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Марина Дубровина. По ее словам, следователь заявил ходатайство о том, что во время заседания будут оглашаться материалы дела, которые заключают тайну следствия. Мать Гриба и украинских консулов на заседание не пустили, отметила Дубровина.

Павел Гриб страдает очень редким заболеванием и нуждается в помощи узких специалистов, но врачи СИЗО не признают его болезни, отметила адвокат Марина Дубровина. "Состояние Павла с каждым судебным заседанием все хуже и хуже. Он говорил об этом на суде", - сообщила она "Кавказскому узлу".

Сегодня на суде следователь представил суду справки с такими хорошими результатами медицинских анализов Павла Гриба, каких у него никогда не было, заявил отец обвиняемого Игорь Гриб. "Жалобы Павла на плохое самочувствие, сильную боль в животе и желудке, общую слабость не регистрируются (нет жалоб - нет и ответственности администрации СИЗО). Постоянное психологическое давление", - написал он сегодня на своей странице в Facebook.

Павел Гриб, по словам его отца, имеет инвалидность и должен постоянно принимать лекарства. 20 ноября 2017 года Игорь Гриб сообщил об ухудшении состояния здоровья сына и запрете Павлу говорить по-украински. 1 февраля он заявил, что у сына в любой момент может открыться внутреннее кровотечение.

Ранее, 22 февраля, украинский консул встретился с Павлом Грибом в СИЗО, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" отец обвиняемого. "Павел сообщил, что никакие лекарства ему не дают, хотя руководство учреждения приняло передачу с лекарствами. Он жалуется на ухудшение состояния, постоянные боли в желудке. Консул сказал, что он очень бледный и еще больше похудел", - рассказал Игорь Гриб, добавив, что консулу и сыну разрешили разговаривать на украинском языке.

Недопуск консулов на суд возмутил министра иностранных дел Украины Павла Климкина. "Тотальное беззаконие и произвол российской псевдосудебной системы. Это переходит все границы – нарушение всех международных норм", – написал он на своей странице в Тwitter.

Оперативный дежурный краснодарского СИЗО, где содержится Павел Гриб, от комментариев по поводу состояния здоровья и оказания арестованному медицинской помощи отказался.

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