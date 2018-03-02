Тело убитого жителя Каспийска выдано родным

02 марта 2018, 17:32

Родственники получили возможность похоронить Алексея Омаева, убитого силовиками в Каспийске 15 января.

Как писал "Кавказский узел", 16 января родственники сообщили, что силовики пока не выдали им тело Алексея Омаева, убитого днем ранее.

По версии правоохранителей, Омаев в ответ на требование полицейских предъявить документы открыл по ним огонь и был убит в перестрелке. Он подозревался в пособничестве боевикам и вербовке в ряды запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", сообщили силовики. Омаев был частично парализован и не мог участвовать в перестрелке, рассказали "Кавказскому узлу" его родственники.

Родственники Алексея (Али) Омаева получили его тело, сегодня должны состояться его похороны, сообщает "Черновик".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику происходящих в республике вооруженных инцидентов и похищений людей.