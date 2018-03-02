Глава ставропольского "Водоканала" осужден за растрату

02 марта 2018, 16:45

Суд признал бывшего гендиректора "Ставрополькрайводоканала" Владимира Вдовина виновным в растрате и приговорил его к трем годам условного лишения свободы.

"Кавказский узел" писал, что дело в отношении Вдовина возбудили в мае 2016 года. 27 сентября 2016 года дело было передано в суд. Гендиректор "Ставрополькрайводоканала" был обвинен в растрате и халатности.

По данным ведомства, с 2014 по 2015 год Вдовин арендовал водозабор "Скачки" за 9 млн рублей. С июля 2014 года эти объекты не эксплуатировались, поскольку "Ставрополькрайводоканалу" хватало своих ресурсов. Зная об этом, Вдовин не расторг договор аренды, чем причинил предприятию ущерб более 7 млн рублей.

Согласно приговору Ленинского районного суда Ставрополя, глава водоканала жил в служебном жилье, но при этом ежемесячно получал по 40 тысяч рублей на компенсацию по оплате жилья. Всего с марта 2015 по март 2016 года ему было перечислено более 282 тысяч рублей.

Владимир Вдовин признан виновным по ч.3 ст.160 УК России (присвоение или растрата). Суд назначил ему трехлетний условный срок и 10 тысяч рублей штрафа. Кроме того, Вдовин лишен возможности в течение двух лет занимать руководящие должности в государственных унитарных предприятиях, органах государственной власти и органах местного самоуправления, со ссылкой на пресс-службу суда передает "Интерфакс".

Решение суда было вынесено сегодня, уточняет "Комсомольская правда".

Напомним, что в качестве служебного жилья главе водоканала был предоставлен элитный особняк стоимостью 17 миллионов рублей. В апреле 2016 года дом был возвращен ГУП "Ставрополькрайводоканал".

Комментариев осужденного или его представителей относительно решения суда не поступало.