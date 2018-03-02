Суд по делу Мухтарлы согласился допросить потерпевшего пограничника

02 марта 2018, 16:47

Шекинский апелляционный суд сегодня на повторном судебном следствии выслушал показания осужденного Афгана Мухтарлы и счел необходимым допросить пограничника, в сопротивлении которому был обвинен журналист.

Как писал "Кавказский узел", 20 февраля на предварительном заседании по делу Афгана Мухтарлы Шекинский апелляционный суд согласился рассмотреть жалобу на приговор с повторным частичным судебным следствием и назначил слушания по существу на сегодня.

Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы 30 мая 2017 года был похищен в Тбилиси и доставлен в Баку. 12 января суд приговорил его к шести годам лишения свободы по обвинению в незаконном переходе границы, контрабанде и сопротивлении представителю власти. Сам Мухтарлы не признал вину. В защиту журналиста выступили власти США, Евросоюз и представитель ОБСЕ. Правозащитная организация Amnesty International признала Мухтарлы "узником совести", а ЕСПЧ присвоил его делу приоритетный статус.

Сегодня Шекинский апелляционный суд (ШАС) предоставил Мухтарлы слово для дачи показаний, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» после заседания адвокат журналиста Немат Керимли.

По его словам, журналист заявил в суде, что был похищен в Тбилиси и тайно переправлен в Азербайджан. Мухтарлы предположил, что похищение могло быть согласовано с грузинской стороной, которую убедили, что это «мелкий вопрос», сказал адвокат.

"Афган считает, что его преследуют из-за его журналистских расследований, в частности, из-за публикаций о бизнесе членов семьи Алиевых", - пояснил Немат Керимли.

Совместное расследование Афгана Мухтарлы и сотрудника "Радио Свобода" "Бизнес Алиевых в Грузии" было опубликовано в октябре 2015 года. В статье говорилось о дорогой недвижимости в Грузии, принадлежащей членам семей президента Азербайджана Ильхама Алиева и других высокопоставленных чиновников. В материале также говорилось, что Госнефтекомпания Азербайджана является крупнейшим инвестором и оператором проектов в топливно-энергетическом секторе Грузии.

В суде сегодня должен быть выступить признанный потерпевшим пограничник Гафур Мамедов, однако он не явился в суд, сообщил адвокат. "По данным следствия, якобы Мухтарлы незаконно пересекал границу, и когда Гафур Мамедов попытался ему помешать, журналист ударил его. Это просто фантастические утверждения, лишенные логики. Ну зачем Афгану надо было пытаться возвращаться в Азербайджан, если он бежал из страны из-за угрозы репрессий? Как мог Мухтарлы ударить вооруженного пограничника? Мы считаем, что потерпевший должен прийти и ответить на вопросы защиты. Суд также счел важным его показания в суде. Для обеспечения его участия в процессе заседание было отложено на 14 марта", - рассказал Керимли.

Поскольку процесс проходит в Шеки, в 400 километрах от Баку, в суд сегодня пришли лишь несколько человек, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" другой адвокат осужденного Эльчин Садыгов.

Он выразил сомнение в том, что приговор журналисту будет изменен. "Решение о проведении частичного судебного следствия вовсе не означает, что апелляционный суд более объективен. Это может быть сделано и для имитации «беспристрастности». Мы не ожидаем решения об оправдании и даже смягчения приговора", - сказал Садыгов.

Представители стороны обвинения оказались недоступными для комментариев.

Представитель ШАС подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что заседание состоялось, и процесс будет продолжен 14 марта.

Гасанов: апелляционные суды в Азербайджане обычно оставляют приговор без изменений

Апелляционные суды в Азербайджане нечасто соглашаются на повторное частичное судебное следствие, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов. "Но такое бывает. По политическим делам все заканчивается сохранением в силе вердикта суда первой инстанции. У нас даже после возвращения дела из Верховного суда апелляционные суды вопреки этому оставляют в силе решения суда первой инстанции. Так было в случае с блогером Мехманом Гусейновым", - сказал правозащитник.

Блогер Мехман Гусейнов заявил о пытках после задержания полицейскими, после чего силовики обвинили его в клевете, и блогер был приговорен к двум годам тюрьмы. Бакинский апелляционный суд (БАС) поддержал приговор, однако Верховный суд вернул дело на пересмотр в БАС. Вновь рассмотрев дело, апелляционный суд отказался изменить приговор.

При этом и с практикой ужесточения приговора в апелляционном суде Эльшан Гасанов, по его словам, не сталкивался. "Отягчение [приговора] обычно происходит, если протест подан прокурором. Но по политическим делам все уже решают в суде первой инстанции, и вышестоящие инстанции оставляют эти вердикты, как правило, без изменения", - пояснил он.

Отметим, что 22 февраля Amnesty International опубликовала доклад о соблюдении прав человека в мире в 2017 году, в котором, говоря об усилении давления на азербайджанских журналистов, упомянула в том числе и преследование Афгана Мухтарлы.

"Кавказский узел" размещает материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа на странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" также опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".