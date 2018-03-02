Оюб Титиев (слева) и его адвокат Петр Заикин в зале суда. Фото корреспондента "Кавказского узла"

02 марта 2018, 17:02

Генпрокуратура ответила СПЧ по делу Титиева

Не получено сведений о нарушении закона при остановке и осмотре автомобиля чеченского правозащитника Оюба Титиева, говорится в ответе Генпрокуратуры Совету по правам человека при президенте России.

Как писал "Кавказский узел", глава грозненского представительства ПЦ "Мемориал" Оюб Титиев с 11 января находится под стражей по обвинению в хранении марихуаны. Правозащитник отверг обвинение, заявив, что наркотики подбросил силовик. Защита жаловалась на бездействие следователей, добиваясь изъятия записей с видеокамер в отделе полиции, куда правозащитника доставили после задержания.

15 февраля ПЦ "Мемориал" заявил, что по данным следователей, камеры в отделе полиции в день задержания Титиева не работали. По мнению правозащитников, дело Титиева было лишено важнейших доказательств. При этом защита Титиева сочла маловероятной экспертизу полицейских видеокамер.

Сегодня Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека опубликовал ответ Генеральной прокуратуры на обращение в связи с жалобами на необоснованное уголовное преследование Оюба Титиева.

"Сотрудниками ГИБДД ОМВД России по Курчалоевскому району республики 9 января в ходе несения службы (...) остановлен автомобиль под управлением Титиева О.С. При проверке документов они обратили внимание на полимерный пакет черного цвета под передним пассажирским сиденьем. Поскольку поведение Титиева О.С. и его отказ дать пояснения по поводу содержимого свертка полицейские сочли подозрительными, они вызвали дежурного следователя, который в рамках имеющихся у него полномочий в ходе осмотра изъял этот сверток и принял меры к его сохранности. Сведений о несоблюдении закона при остановке транспортного средства и его осмотре не получено", - говорится в ответе прокуратуры, который размещен сегодня на сайте Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

В ведомстве также отметили, что в тот же день Титиев был задержан в качестве подозреваемого, а 10 января ему предъявлено соответствующее обвинение. "При этом его интересы защищали адвокаты, с которыми он заключил соглашения.
При водворении в ИВС у Титиева О.С. документально зафиксировано отсутствие каких-либо телесных повреждений", - отмечается в сообщении.

При этом прокуратура проинформировала, что "с учетом доводов заявителя о необъективности следствия" уголовное дело передано в СУ СК России по Чечне, а расследование контролируется прокуратурой.

Напомним, что ранее глава Чечни Рамзан Кадыров несколько раз публично называл правозащитника наркоманом, не упоминая при этом его фамилию. Кроме того, 25 января в интервью изданию Daily Storm глава Чечни подчеркнул, что "есть свидетель, который говорил, что Титиев курил анашу". Однако адвокат Илья Новиков сообщил 28 января, что свидетель обвинения в ходе процедуры опознания не смог узнать Оюба Титиева.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Примечание:

"Европарламент призвал освободить Оюба Титиева", "Москалькова призвала передать дело Титиева на уровень СКФО для большей объективности", "Титиев получил помощь врача спустя три недели после задержания".

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