Директора школ в Кабардино-Балкарии рассказали о трудностях составления расписаний

02 марта 2018, 14:45

Не все школы в Нальчике отчитались об исполнении поручения прокуратуры составить школьные расписания согласно требованиям законодательства. Человеческий фактор и установленное соотношение часов по различным предметам сильно затрудняют этот процесс, сообщили опрошенные в республике "Кавказским узлом" директора школ.

Как писал "Кавказский узел", 30 января прокуратура КБР объявило, что более чем в 30 нальчикских школах расписания уроков не соответствуют требованиям законодательства.

В частности было указано на нарушение п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", который обязывает педагогов при составлении расписания уроков чередовать различные по сложности предметы. В расписании начальной школы математика, русский и иностранный языки, природоведение, информатика должны чередоваться с уроками музыки, изобразительного искусства, труда и физкультуры, а для классов общего и среднего общего образования предметы естественно-математического профиля должны чередоваться с гуманитарными предметами, напомнило надзорное ведомство.

Не все школы отчитались об устранении нарушений

В адрес руководителей школ, где были выявлены нарушения, прокуратура направила предписания об устранении этих нарушений в месячный срок – до 28 февраля. Как сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в прокуратуре КБР, на 1 марта руководители большинства школ отчитались об устранении нарушений. При этом в прокуратуре не смогли уточнить, сколько точно школ не отчиталось.

Проверка соответствия школьного расписания нормам СанПиН была проведена в рамках проверки системы образования в целом, пояснил 1 марта корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Тимур Абазов.

В Министерстве образования и науки КБР корреспонденту "Кавказского узла" пояснили, что допустимые нормы учебной нагрузки в течение школьной недели были введены Постановлением №189 Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 2010 года и вступили в силу с 1 сентября 2011 года. В общем же нормы СанПиН, касающиеся школы, состоят из 12 направлений, регулирующих различные стороны организации учебного процесса - требования к территорию учебного заведения, к зданию школы, к помещению учебного класса, а также требования к организации режима образовательного процесса.

Директора школ назвали причины дисбаланса

Подробно о том, почему происходят нарушения нормы СанПиН при составлении школьного расписания, корреспонденту "Кавказского узла" рассказала на условиях анонимности директор одной из школ республики.

По ее словам, каждый школьный предмет имеет свой балл сложности. Наиболее сложными предметами считаются математика (8 баллов), русский язык оценивается в 7 баллов, природоведение – в 6 баллов и так далее. В школьном расписании все предметы должны стоять в определённом порядке, и в целом нагрузка в течение дня должна составлять не более определенного количества баллов, причем для начальных классов - одно количество, для старших – другое, отметила директор.

"Вместить все предметы в расписание так, как требуется в соответствии с нормами СанПиН, не всегда получается. Например, учительнице математики утром надо отвести ребенка в детский сад, и она не успевает на первый урок. Либо, если речь идет о второй смене, то ей надо уйти раньше, чтобы забрать ребенка из детского сада. Учитель же тоже человек. Кроме того, надо учесть и то, что у учителей один раз в неделю бывает методический день, они участвуют в различных конкурсах, периодически посещают курсы повышения квалификации. Все это - необходимые мероприятия, но они также отражаются на расписании уроков", - рассказала директор.

В сельских школах выдержать нормы СанПиН еще сложнее, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" также на условиях анонимности директор одной из сельских школ КБР. По ее словам, после введения подушевого финансирования в малокомплектных школах зарплаты учителей упали.

"Теперь, если держать в школе двух учителей математики, и дать им по 15 часов, у них зарплата будет очень низкой. Поэтому на всю школу работает один математик, и у него 30 часов. Итого в день получается по пять уроков. Составить расписание так, чтобы все эти уроки были первыми, вторыми, либо третьими, невозможно", - говорит директор.

По ее словам, точно также не получается все время ставить физику первым, вторым или третьим уроком, так как в школе работает всего один учитель физики с 24 часами. Директор рассказала, что существует готовая программа по составлению школьного расписания, в которую вносятся предметы, а программа их сама распределяет в соответствии с допустимой нагрузкой. "Когда мы внесли туда все предметы, то оказалось, что половину предметов программа приняла, а половину нет, так как получается превышение нагрузки. Пришлось составлять расписание вручную",- рассказала директор.

Директор средней школы №7 Нальчика Заур Харзинов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что он также получил предписание прокуратуры и уже принял меры.

"Ситуация на самом деле серьезная. В соответствии с нормами СанПиН, я не имею право вносить сложные предметы в расписание в понедельник и субботу, они не должны быть последними уроками. Таким образом педагог не имеет возможности иметь больше 18 часов. А что такое 18 часов в плане заработной платы… Это очень мало", - рассказал Заур Харзинов. Тем не менее, по словам директора, он сумел привел расписание в "более или менее" приемлемый вариант.

Недовольны системой составления расписания в школах и сами учителя. "Только одно могу сказать – те, кто составлял эти нормы, далеки от школьных реалий", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности педагог одной из нальчикских школ.

Нормы СанПиНа нуждаются в улучшении, считает педагог-психолог

Разделение учебных дисциплин на трудные и легкие в принципе неверно, считает преподаватель психологии, кандидат педагогических наук, доцент КБГУ Римма Кумышева.

"Любой учебный предмет требует концентрации внимания, сосредоточенных действий, активного участия в учебном процессе. Есть смысл говорить о видах мышления, которые преобладают при освоении разных учебных дисциплин", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Римма Кумышева.

Она пояснила, что, к примеру, на уроках математики преобладает абстрактно-логическое мышление, на уроках литературы – наглядно-образное мышление, на лабораторных занятиях – наглядно-действенное мышление, на уроках русского языка – и абстрактно-логическое, и наглядно-образное мышление. "Поэтому надо чередовать уроки в соответствии с преобладанием вида мышления. Например, нежелательно ставить рядом в расписании алгебру и геометрию, физику и химию, литературу и историю и так далее", - рассказала Римма Кумышева.

По ее словам, все учебные дисциплины требуют устойчивого произвольного внимания, активного восприятия, воображения, поэтому важно, чтобы дети на все уроки шли не усталыми, а работоспособными. Для этого недостаточно расставить дисциплины по преобладающим типам мышления, уверена эксперт.

"Необходимо, чтобы во время урока чередовались виды деятельности: восприятие речи, восприятие наглядных пособий (в т.ч. и видеоматериалов), активные действия самих учащихся, воспроизведение материала и решение задач или выполнение упражнений. Когда дети часто меняют виды деятельности, они не только не устают, но и лучше усваивают учебный материал", - считает Римма Кумышева.

По санитарным нормам, указывает она, занятия в школе не должны начинаться раньше 8 часов. "Но лучше, если они начинаются в 9 часов. Работоспособность детей сильно зависит от качества и продолжительности сна", - подчеркнула эксперт. Она указала на то, что в некоторых школах проводят сдвоенные уроки (пары). "Это существенно облегчает подготовку детей к занятиям: не более трех предметов в день. Но такая форма обучения требует от учителя еще большей изобретательности для чередования разнообразных видов деятельности", - пояснила Римма Кумышева.

По ее словам, чтобы дети на переменах достаточно восстанавливали силы, необходимо организовывать отдых во время этих перемен. "Спокойная музыка, скамейки в коридорах, пейзажи на стенах – все это способствует полноценному отдыху и восстановлению работоспособности. Обязательно должна быть большая перемена, в течение которой дети без суеты могли бы поесть и отдохнуть. Поэтому ее продолжительность не должна быть меньше 20 минут",- рассказала Римма Кумышева.

Прокуратура может проверить в школе всё, что посчитает нужным, в том числе и расписания, которые составляются в школах в том числе согласно ежегодным рекомендациям Минобразования, сообщила эксперт, долгие годы работавшая директором одной из московских школ и пожелавшая остаться неназванной.

"Расписание занятий обычно составляется заведующим учебной частью школы, который руководствуется Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". Это основополагающий документ для составления занятий, 10-й пункт которого, "Гигиенические требования к режиму образовательного процесса", содержит подробную информацию о том, как надо распределять предметы", - рассказала собеседница "Кавказского узла".

По ее словам, прокуратура имеет право на проверку расписаний в школах и в случае необходимости может потребовать изменений, если есть серьезные нарушения. "Но вообще в каждой школе есть своя специфика, и возможны некоторые отклонения от требований. В целом, если указанные в постановлении предметы не чередуются, то это можно считать нарушением", - отметила бывший директор школы.

Она также добавила, что каждый год в Минобразования бывают изменения в требованиях составления расписаний, и в школах за основу берут как само постановление 2010 года, так и новые рекомендации, полученные из министерства.