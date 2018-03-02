Тела 24 погибших найдены после пожара в Баку

02 марта 2018, 11:30

24 человека погибли и трое госпитализированы в результате пожара в республиканском наркологическом центре в Баку, уточнили в Генпрокуратуре, МВД и МЧС Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел" ранее Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии заявило, что при пожаре, который произошел сегодня в наркологическом центре в Баку, погибли около 30 человек, четверо были госпитализированы.

Пожар в одноэтажном корпусе наркологического центра произошел в 6.10 (по местному времени) и был потушен в 09:13. Место происшествия оцеплено полицией. В сгоревшем здании обнаружены тела 24 погибших, говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры, МЧС и МВД Азербайджана.

По данным ведомств, три человека госпитализированы в Республиканский токсикологический центр министерства здравоохранения.

Пожар мог произойти из-за неполадок в электросети здания, отмечается в сообщении ведомств. Генеральная прокуратура начала расследование уголовного дела, создана оперативно-следственная группа из сотрудников Генпрокуратуры, МВД и МЧС.

Республиканский наркологический центр в поселке Зах на юго-восточной окраине Баку был создан в 1986 году. В нем пациенты проходят стационарное и амбулаторное лечение.