Депутат и глава хозяйства в Дагестане осуждены за хищение двух миллионов

02 марта 2018, 07:11

Депутат сельского собрания в Кизилюртовском районе Юсуп Иманалиев и глава крестьянско-фермерского хозяйства Муртуз Гафуров признаны виновными в незаконном получении гранта на развитие семейных ферм.

Судом установлено, что в 2015 году Иманалиев и Гафуров представили в Министерство сельского хозяйства республики подложные документы для получения гранта по программе "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2015-2017 годы".

"На основании представленных подложных документов Министерством заключено соглашение о предоставлении гранта на сумму около 2 миллионов рублей, которые перечислены на счет в одном из банков и похищены ими", - рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Дагестану.

Мужчины признаны виновными по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа с целью облегчить совершение другого преступления). Приговором суда Иманалиеву и Гафурову назначено наказание в виде четырех и трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, сообщило ведомство 1 марта на своем сайте.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мошенничестве с грантами заподозрены четверо махачкалинцев. Они зарегистрировались как индивидуальные предприниматели, получили гранты на миллион рублей и присвоили деньги себе, сообщило следствие 9 февраля.