Жители юга России потребовали гуманного отношения к бездомным животным

04 марта 2018, 10:43

Власти Кубани, Ростовской и Волгоградской областей организовали перед Чемпионатом мира по футболу 2018 массовые убийства бездомных собак, заявили зоозащитники. В Волгоградской области активистам удалось добиться от властей уступок, чиновники согласились не умерщвлять животных сразу.

Зоозащитники регионов Юга России выступают против отстрела безнадзорных животных накануне Чемпионата мира по футболу. Акции протеста прошли 19 февраля в Сочи и 24 февраля в Краснодаре и Ростове-на-Дону.

2 декабря 2010 года ФИФА приняла решение провести чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Ряд матчей пройдет в Сочи, Ростове-на-Дону и Волгограде, где ведется активная подготовка к чемпионату.

Ростовские зоозащитники хотят воспрепятствовать массовым убийствам перед ЧМ

«В Ростове-на-Дону на данный момент очевидного ухудшения или улучшения ситуации мы не видим. Более того, должностные лица всех уровней декларируют исключительно гуманные методы решения проблемы безнадзорных животных при подготовке к чемпионату. Однако есть большой печальный опыт прошлых лет и даже десятилетий. Достаточно вспомнить недавние Зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи. Многолетнюю проблему решали в кратчайшие сроки путем массового уничтожения бездомных собак и кошек. К этому стоит добавить, что только сейчас практически во всех городах, принимающих чемпионат мира, началась работа по подготовке мест массового содержания животных: строительство пунктов временного содержания, приютов, а времени осталось очень мало. В связи с этим наши опасения не беспочвенны», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» активистка Елена.

По ее словам, существует масса косвенных доказательств того, что безнадзорные животные уничтожаются.

«Конечно, никаких прямых указаний на уничтожение животных ни в одном документе вы не увидите, однако тому есть масса косвенных доказательств. Поэтому, помимо митингов и пикетов, зоозащитники проводят анализ закупок и контрактов на проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных. Если находим нарушения - пишем обращения в ФАС, либо прокуратуру, встречаемся с представителями администрации, предлагаем свои инициативы, в частности - программу необходимой льготной стерилизации владельческих животных на постоянной основе, что, конечно, позволит уменьшить приток на улицы невостребованных животных» - сообщила зоозащитница.

«Буквально после пикета прошла информация о том, что тендеры именно на убийства отменены. Сейчас мы проверяем эту информацию. Я прекрасно осознаю, что вряд ли 30 участников пикета и сотня сочувствующих сдвинули эту махину, но, тем не менее, благодаря зоозащитникам всей страны тендеры на эвтаназию, насколько мне известно, запрещены. Получить нормативные документы об этом пока тоже не можем. Зоозащитники выходят не только на пикеты или пишут письма, они занимаются обработкой от блох и глистов, вакцинацией, стерилизацией бездомных животных» - сказала активистка Алена Кравцова.

В Ростове-на-Дону нет государственных приютов, есть лишь один муниципальный Центр по урегулированию численности безнадзорных животных (ЦБЖ). В декабре 2017 года прокуратура начала проверку ЦБЖ после обращения «Общероссийского народного фронта», сообщается на сайте ОНФ. Однако о результатах проверки неизвестно. Кроме того, в городе есть несколько частных приютов.

«Нехватка мест остро ощущается: в приюте у меня 50 животных, ещё ряд дома. По поводу содержания - народ финансово помогает, но временами не хватает. Не голодаем, конечно, но иногда лечимся в долг. Основной бюджет – мои деньги, и все «дыры» затыкаются моими финансами» - рассказывает хозяйка приюта «Добросфера» Лариса Дударенок.

«Я знаю историю ЦБЖ от достаточно близких людей, - там всё неоднозначно, не так просто, как хотелось бы... Есть ряд волонтёров, которые нахваливают нынешнего руководителя, но есть информация от многолетних волонтёров ЦБЖ, которых по факту «выкинули» оттуда. Собаки стали оттуда пропадать. Куда они деваются – неизвестно. Есть такая версия, что собак выпускают в область, и на кого они дальше там будут нападать в голодном виде – неизвестно» - считает Лариса Дударенок.

«Конкретно о ЦБЖ у волонтёров Ростова возникло скорее негативное впечатление. Лично я не знаю директора ЦБЖ и говорить о нём мне бы не хотелось. Я знаю, что там есть несколько волонтёров, они занимаются животными, я склонна верить людям, которые говорят, что там стало лучше. Последний раз лично я была там в феврале прошлого года, там было действительно ужасно. Сейчас многие говорят, что там стало лучше» - сказала Алёна Кравцова.

В администрации Ростова-на-Дону оперативный комментарий о дополнительных мерах по отлову бездомных животных к Чемпионату мира по футболу получить не удалось.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Ростова-на-Дону заявили, что государство должно построить для бездомных животных приюты.

"Бездомных кошек и собак в городе действительно много, но выход какой? Государство должно приюты строить и там их содержать" - считает пенсионерка Светлана Станиславовна.

"Поражает количество бездомных животных на улицах Ростова-на-Дону. Должен быть центр, куда их можно приносить уличных, больных. Там же должна быть бесплатная или льготная стерилизация, надо везде пропагандировать стерилизацию" - считает гость города Данил, приехавший в город из Москвы.

"Я один раз выходила на прогулку с ребёнком, на нас накинулся большой пёс, живущий во дворе. Что делать с ним - я не знаю, пусть власти разбираются" - посетовала ростовчанка Юлия.

Волгоградские активисты уговорили власти гуманизировать методы

В Волгограде проблема отстрела бродячих собак перед ЧМ-2018 привлекла внимание иностранных журналистов, рассказала директор приюта для бездомных животных «Дино» Анжела Макарова сообщила корреспонденту «Кавказского узла».

«У нас были корреспонденты из Германии, Испании, был интерес русской службы BBC. Тема получила резонанс и власти стали вести диалог с зоозащитниками. До этого в Волгограде была практика отстрела животных, выставлялись тендеры на их отлов, убийство и утилизацию. Тендеры многомиллионные, мне известно, что на 2017 года сумма составляла 12,5 миллионов. На 2018 год сумма мне неизвестна, но есть вероятность, что ее увеличили, потому что город к ЧМ нужно зачистить основательно. Зоозащитники начали писать петиции из-за отстрела собак в городе», - рассказала Макарова.

По словам Макаровой, отстрел животных привел к увеличению рождаемости у уличных собак. Сейчас в приюте "Дино", созданном на средства неравнодушных людей, содержатся около 200 собак, при этом никакого государственного финансирования он не получает. "Я как владелец приюта могу сказать, что появилась тенденция, всплеск рождаемости животных. Это можно объяснить тем, что на популяцию идет давление и она пытается выжить. Нам подкидывали щенков, рождается по 11-13 щенков в помете, и все суки, а чем больше рождается сук, тем быстрее популяция восстановится", - заметила она.

В ходе прошедшего на прошлой неделе круглого стола в администрации области активисты договорились с властями об отзыве тендера на уничтожение собак. "Есть договоренность о том, что термина «уничтожение» в госзакупках не будет, принято решение об отлове собак и содержании полгода в приюте. Если за это время собака не будет востребована, ее умерщвляют, такова практика московских приютов. Это хотя бы что-то, потому что раньше собак убивали на месте, у них вообще не было шанса. Теперь есть вероятность, что собаку заберут волонтеры или найдется хозяин. Но мы понимаем, что должно быть решение на уровне законодательства, а не только устной договоренности", - заключила Анжела Макарова.

Власти объявляют три вида тендеров - на уничтожение, отлов и содержание бездомных животных, но содержание по факту не осуществляется, заявила руководитель международного благотворительного фонда помощи бездомным животным «Твори добро» Яна Водолажская корреспонденту «Кавказского узла».

"Нам звонят люди и рассказывают, что по факту животных никто не содержит. Волонтеры рассказывали, что животные были отловлены, но пройти в питомник и забрать этих животных им не дали. Полномочия по отлову отданы горпитомнику, там волонтерам отвечали, что забрать щенков можно лишь после десятидневного карантина, однако по условиям тендера после десяти дней идет усыпление", - пояснила зоозащитница.

Яна Водолажская сообщила, что присутствовала 30 января на встрече с министром спорта Виталием Мутко в Москве. Речь шла о необходимости гуманного регулирования численности безнадзорных животных, говорится в протоколе встречи, опубликованном на сайте фонда «Твори добро».

«Я была приглашена на заседание как раз по этому вопросу, поскольку Волгоград в этом смысле сильно нашумел. Он [Мутко] пообещал запретить тендеры, в которых используется слово «уничтожение», сказал, что нужно оставить отлов, стерилизацию и возврат. Он дал предписание на места, но вопрос в том, будут ли они выполняться», - рассказала глава фонда.

По словам Водолажской, сложности после этой встречи остались, так как местные власти возложили часть решения проблемы на волонтеров. «Мне сообщили, что будут вывешивать тендеры на отлов и содержание, а мы можем стерилизовать за свой счет, что мы сейчас и делаем, и выпускать. При этом мне было сказано, что если такая собака будет агрессивной, ответственность ляжет на нас. То есть мы должны прививать за свой счет, стерилизовать и нести ответственность, при том, что на отлов выделяются миллионы рублей, а на стерилизацию деньги не выделяются. Если мы будем массово стерилизовать собак, их численность в условиях Волгограда, где холод и множество болезней, резко сократится, собака живет не более 3-5 лет», - сказала активистка.

Водолажская добавила, что власти обещали ей провести до 23 февраля круглый стол для обсуждения проблемы, чтобы активисты смогли внести свои предложения в правила отлова и содержания животных, однако это мероприятие так и не состоялось.

Комитет ветеринарии Волгоградской области разработал поправки в региональный закон о предупреждении и ликвидации болезней животных, 13 февраля законопроект был направлен в профильный комитет облдумы, указано на сайте законодательного органа. Проект направлен в профильный комитет облдумы 13 февраля. Из текста закона предлагается исключить слово «уничтожение» применительно к безнадзорным животным, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. В нынешней редакции закона используется формулировка "мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных".

Бездомные собаки регулярно нападают на жителей Волгограда, сообщил волгоградский врач Анатолий Белоглазов корреспонденту «Кавказского узла».

По словам мужчины, всего несколько недель назад стая собак напала на его внука, когда мальчик выходил из лицея. Белоглазов выступает за умерщвление бездомных собак. «Мы живем на девятом этаже и видим, что эта свора периодически на кого-то нападает. Нападают регулярно - когда они начинают лаять громко, подходишь к окну и видишь, что напали на очередную жертву. Внука тряханули здорово, он умудрился отбиться, но получил психологическую травму. Надо отлавливать и уничтожать, но сейчас пошли спекуляции на этой теме и проблема не решается, хотя это жизненно важная вещь. Подождем когда кого-нибудь из болельщиков загрызут?» - возмутился волгоградец.

Проблему с безнадзорными собаками нужно решать "быстро и кардинально", считает жительница Волгограда Эмилия Орлова. «Я живу в Кировском районе, у нас и в соседнем Красноармейском районе полно бездомных собак, они обычно бегают стаями штук по десять. Некоторые собаки с явными признаками бешенства, у них слюни, странный вой, а мы то и дело слышим, что в разных районах возникают очаги бешенства. Проблему нужно решать быстро и кардинально, пока не случилось эпидемии среди людей», -сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

За гуманное решение вопроса выступила жительница Дзержинского района Волгограда Лидия Иванцова. Женщина заявила корреспонденту «Кавказского узла», что она «против нецивилизованного отлова и уничтожения животных». «Собаки – такие же живые существа, как и люди, решать проблему нужно цивилизованным путем. Нужно хотя бы пытаться пристраивать животных, отстрел – это негуманно», - сказала Лидия Иванцова.

Зоозащитники заявили о легализации эвтаназии бродячих животных на Кубани

Власти Краснодарского края по предписанию Минюста внесли изменения в региональные законы по обращению с бродячими животными, исключив выпуск животных в места прежнего обитания после стерилизации. Государственных приютов в регионе нет, поэтому животных может ждать только умерщвление, заявили кубанские зоозащитники.

Борьба с бродячими животными на Кубани в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018 совпала с законодательными изменениями в вопросе регулирования численности безнадзорных животных, сообщила представитель Альянса защитников животных в Краснодаре Елена Наседкина корреспонденту «Кавказского узла».

Активистка указала, что в распоряжении вице-премьера России Виталия Мутко говорится о гуманном регулировании численности безнадзорных животных в местах проведения мундиаля, но изменения в постановление от 7 апреля 2014 года «Об утверждении порядка регулирования численности безнадзорных животных на территории Краснодарского края», внесенные по инициативе губернатора 21 декабря 2017 года, полностью исключают выпуск животных на улицу после стерилизации.

«В нем остались правила отлова и содержания животных, процедура стерилизации - и все, дальнейшая судьба животных не прописана», - сообщила Наседкина. По словам активистки, есть три варианта - пожизненное содержание животных в приютах неограниченного приема, которых в крае нет, содержание в частных приютах на основе частно-государственного партнерства или умерщвление. Второй вариант - партнерство - на Кубани не практикуется, так как официально зарегистрированных приютов почти нет, пояснила активистка.

«Получается, что с 2018 года в Краснодарском крае официальным методом регулирования численности безнадзорных животных стало убийство прямо на улице с пользованием препарата «Адилин», который вызывает долгую и мучительную смерть от удушья», - заявила Наседкина.

По информации зоозащитницы, внесения таких изменений в постановление добился ростовский догхантер, который в 2016 году подал в суд на областную администрацию, оспаривая введение в регионе программы «Отлов - Стерилизация - Возврат». Областной суд отказал ему в исковых требованиях, но догхантер обжаловал это решение в Верховном суде России, рассказала Наседкина.

«С 7 марта 2017 года решением Верховного суда РФ выпускать безнадзорных животных в исходную среду обитания запрещено. Проект федерального закона «Об ответственном обращении с животными» тоже содержит в себе программу ОСВВ («Отлов - Стерилизация - Вакцинация - Возврат»), что противоречит решению ВС. Как Госдума будет выходить из этого положения, неясно», - рассказала Наседкина.

Активистка также отметила, что на Кубани нет денег на организацию содержания бездомных собак, сославшись на принятый бюджет региона на 2018 год. По словам Наседкиной, массовые отстрелы собак в регионе уже начались - в конце февраля жители одного из поселков под Туапсе нашли 20 трупов собак и обратились в полицию.

Полицейские нашли мертвых животных и остатки препарата, которым усыпили собак. «С фирмой по отлову был заключен договор на отлов и содержание животных в специализированном месте, однако работник организации в нарушение контракта уничтожил животных», сообщил 2 марта "Югополис".

Руководитель краснодарской организации «Клуб защиты животных» Светлана Данильчук в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» сообщила, что массовые отстрелы животных в Краснодарском крае происходят не только в период подготовки к большим всемирным соревнованиям.

«Изначально было негласное распоряжение, что перед чемпионатом мира по футболу всех бродячих собак просто отравить, потом, после того как поднялась волна протестов зоозащитников, вроде бы решили вспомнить про гуманность», - сообщила Данильчук. По ее информации власти Сочи пообещали создать временный приют на территории Адлерской птицефабрики, но это, по словам зоозащитницы, не выход из положения.

«Футбол пройдет, а наши проблемы останутся. Необходимо срочно менять законодательство. Сейчас безнадзорными животными занимаются только частные приюты. Государственных нет в крае», - сообщила Данильчук.

«Мы просим часть субсидий из федерального бюджета, которые поступают на отлов и отстрел животных, передавать в приюты, эти деньги все равно не осваивают в полном объеме. Но краевые власти нам говорят, что это нарушение законодательства», - сказала активистка.

Жители Краснодара, опрошенные корреспондентом «Кавказского узла», заявили, что уличные собаки представляют угрозу для жителей, однако высказались за гуманное отношение к животным.

Жители одного из дворов в Музыкальном микрорайоне долгое время подкармливали нескольких собак, рассказала пенсионерка Надежда Кушкина сообщила корреспонденту «Кавказского узла»

«Мы собрали деньги, пролечили их, стерилизовали, будки им построили, искали им хозяев в соцсетях. В один день все три наши собачки исчезли. Говорят, что их отловили ночью и увезли. Понятно, что собакам не место на улице, но мы же люди. Мы в ответе за тех, кого приручили. Мы пытались выяснить, можно ли собачек устроить в приют, но нигде не взяли, своих полно», - рассказала женщина.

Городские службы игнорировали жалобы жителей микрорайона Гидростроитель на стаю больших беспризорных собак, рассказала местная жительница Галина Зорина. «У нас дети боялись выходить на улицу, особенно когда начинались «собачьи свадьбы». Собаки большие, агрессивные. Но убийства их мы не хотели, конечно. Просили забрать их в приют, в городской администрации нам сказали, что у них нет приютов», - сообщила женщина корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Галины, жители обратились в приют «Краснодог» и собак забрали туда. «Мы помогли приюту финансово. Когда вникли, оказалось, что проблема беспризорных животных очень серьезная, а власти могут только отправить компанию, которая выловит и убьет собак. Это ужасно», - сказала она.

Житель станицы Динской Виктор Ильюхин организовал в своей усадьбе приют для собак и кошек после того, как спас от смерти сбитую автомобилем в центре станицы дворнягу. «Собака кричала страшно, мимо шли люди и к ней никто не подошел. Мы с братом ее схватили и отвезли к ветеринару. Полгода ее выхаживал, шесть переломов. Теперь мне щенков подбрасывают, больных собак и кошек. Лечу их за свой счет, пристраиваю. Они на то и домашние животные, что дома должны жить», - рассказал мужчина сообщил корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Виктора, животные часто страдают от агрессии со стороны человека. В его домашний приют попали кошка, обваренная кипятком, и собака с перебитыми лапами. «Мальчики 10-12 лет облили котят бензином и подожгли. Прохожие спасли их и мне принесли, из пяти котят выжил только двое, и они остались инвалидами. Представляете, что вырастет из этих мальчиков?» - посетовал он.