02 марта 2018, 00:42

Армянские политологи усомнились в перспективах отношений с Турцией

Националистическая риторика и непримиримая позиция по вопросу геноцида армян мешают нормализации отношений Турции и Армении, заявили тюрколог Левон Овсепян и политолог Рубен Меграбян. У Турции нет и не будет стимула для подписания соглашений с Арменией, уверен политолог Манвел Саркисян.

Как сообщал "Кавказский узел", президент Армении Серж Саргсян объявил 1 марта об аннулировании протоколов о нормализации армяно-турецких отношений. Отказ от подписанных в 2009 году в Цюрихе протоколов Саргсян объяснил многолетним отсутствием прогресса по их ратификации из-за выдвинутых Турцией условий.

Турция и Армения не поддерживают дипломатические отношения, граница между республиками закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Разногласия между странами существуют по поводу разрешения конфликта вокруг Нагорного Карабаха, в котором Турция поддерживает Азербайджан, а также из-за исторической оценки массовых убийств армян в 1915 году в Османской империи, которые Ереван считает геноцидом армян, а турецкие власти не согласны с этой трактовкой событий.

Националистическая риторика Турции во внутренней и внешней политике является препятствием для нормализации ее отношений с Арменией, заявил научный сотрудник Института востоковедения НАН Армении, тюрколог Левон Овсепян корреспонденту "Кавказского узла".

Обсуждение в Турции любых вопросов, связанных с Арменией, на этом фоне бесперспективно, считает ученый. "Учитывая предстоящие президентские выборы в 2019 году, Турция продолжит следовать этой риторике, усиливать синдром страны, окруженной врагами", - пояснил он.

У Армении есть заинтересованность в нормализации отношений с Турцией, но не в ущерб своим ключевым интересам, а позиция Анкары изначально делала протоколы бесперспективными, указал эксперт Центра политических и международных исследований Рубен Меграбян.

"У турецких властей отсутствует политическая воля для нормализации армяно-турецких отношений. Это обусловлено опасением, что Турции придется в режиме постоянного диалога держать экзамен перед собственной историей в вопросе геноцида армян 1915 года", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Меграбян не исключает, что в будущем тема нормализации армяно-турецких отношений вновь окажется актуальной. "В новом документе, если его придется когда-либо подписать, должно быть всего два пункта: первый - об установлении дипотношений и открытии границ, второй - об открытии посольств в Ереване и Анкаре. Дальше дата, подпись и все, никаких предусловий или оговорок", - подчеркнул политолог.

Президент Серж Саргсян дважды за последние полгода заявлял о намерении аннулировать армяно-турецкие протоколы, указывая на отсутствие шагов по ратификации документов со стороны Турции. Саргсян говорил об этом 19 сентября 2017 года на 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и 17 февраля 2018 года в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Вопрос о подписании новых армяно-турецких протоколов может стать актуальным после урегулирования карабахского конфликта, отметил глава офиса "Ай Дат" АРФ "Дашнакцутюн" Киро Маноян.

"Если сейчас Турция выдвигает Армении предусловия для нормализации отношений, в частности, в вопросе урегулирования карабахского конфликта, то после урегулирования конфликта обсуждение нового формата протоколов будет идти в соответствии с новыми реалиями", - сказал Маноян корреспонденту "Кавказского узла".

Турция никогда не подпишет какого-либо соглашения с Арменией, уверен директор Армянского центра стратегических и национальных исследований, политолог Манвел Саркисян.

"Турция не готова подписать соглашения и признать какие-либо права армян. Ни Турция, ни Азербайджан никогда ничего не подпишут с Арменией, такова политика османизма", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

В открытии границ с Турцией заинтересована только Армения, взаимной заинтересованности в этом вопросе нет, указал Саркисян. "У Армении есть интерес снять блокаду и противостояние, но у Турции и Азербайджана нет никаких стимулов подписывать соглашения, они ничего не получат от Армении. Азербайджану, к примеру, конфликт не мешает развиваться, хотя политическая элита Армении этого не желает понять", - заключил Саркисян.

В разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле" опубликованы тексты протоколов "Об установлении дипломатических отношений между Республикой Армения и Турецкой Республикой" и "О развитии двусторонних отношений между Республикой Армения и Турецкой Республикой".

Примечание:

"Нидерланды признали геноцид армян", "Признание геноцида армян Нидерландами вызвало дипломатический конфликт", "Израиль отказался официально признать геноцид армян".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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