Средняя школа 104 в Ростове-на-Дону. Фото http://mbousosh104.ru/

01 марта 2018, 18:14

70 человек эвакуированы из-за пожара в ростовской школе

Пожар, который произошел сегодня в средней школе в Ростове-на-Дону, потушен, пострадавших нет, рапортовали спасатели.

Пожар начался в 104-й школе около 15.11 мск, уже к 15.30 его ликвидировали.

Огонь успел распространиться только на пяти квадратных метрах, сообщило на своем сайте областное управление МЧС.

Из здания эвакуировали 45 детей и 25 сотрудников школы, со ссылкой на представителя ведомства информирует "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что вчера, 28 февраля, жильцы шестиэтажного дома в Таганроге были эвакуированы после взрыва в одной из квартир. При взрыве погиб пожилой мужчина.

Примечание:

"Крупный пожар произошел в Ростове-на-Дону", "Пять человек размещены в ПВР после пожара в Ростове-на-Дону", "Полиция исключила версию о поджоге квартала в Ростове-на-Дону".

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