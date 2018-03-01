70 человек эвакуированы из-за пожара в ростовской школе

01 марта 2018, 18:14

Пожар, который произошел сегодня в средней школе в Ростове-на-Дону, потушен, пострадавших нет, рапортовали спасатели.

Пожар начался в 104-й школе около 15.11 мск, уже к 15.30 его ликвидировали.

Огонь успел распространиться только на пяти квадратных метрах, сообщило на своем сайте областное управление МЧС.

Из здания эвакуировали 45 детей и 25 сотрудников школы, со ссылкой на представителя ведомства информирует "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что вчера, 28 февраля, жильцы шестиэтажного дома в Таганроге были эвакуированы после взрыва в одной из квартир. При взрыве погиб пожилой мужчина.