01 марта 2018, 18:14
70 человек эвакуированы из-за пожара в ростовской школе
Пожар, который произошел сегодня в средней школе в Ростове-на-Дону, потушен, пострадавших нет, рапортовали спасатели.
Пожар начался в 104-й школе около 15.11 мск, уже к 15.30 его ликвидировали.
Огонь успел распространиться только на пяти квадратных метрах, сообщило на своем сайте областное управление МЧС.
Из здания эвакуировали 45 детей и 25 сотрудников школы, со ссылкой на представителя ведомства информирует "Интерфакс".
Ранее "Кавказский узел" писал, что вчера, 28 февраля, жильцы шестиэтажного дома в Таганроге были эвакуированы после взрыва в одной из квартир. При взрыве погиб пожилой мужчина.
"Крупный пожар произошел в Ростове-на-Дону", "Пять человек размещены в ПВР после пожара в Ростове-на-Дону", "Полиция исключила версию о поджоге квартала в Ростове-на-Дону".
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