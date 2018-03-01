01 марта 2018, 17:22

Житель Ставрополья осужден за гибель четырех человек при пожаре

Суд приговорил к полутора годам колонии жителя Невинномысска, признав его виновником пожара, сообщило сегодня следствие.

"Кавказский узел" писал, что пожар произошел в ночь на 26 сентября 2017 года в пятиэтажном жилом доме в Невинномысске. Погибла семья из трех человек, а позднее в больнице скончался пожилой мужчина, который проживал в соседней квартире. Его внука 7 ноября 2017 года арестовали как предполагаемого виновника пожара.

Согласно приговору суда, 25-летний Виктор Данилов в ночь пожара был пьян, а причиной возгорания стала непогашенная сигарета, с которой он уснул.

Данилов признан виновным по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса России (причинение смерти по неосторожности) и приговорен к году и шести месяцам в колонии-поселении, сообщило сегодня на своем сайте следственное управление СКР по Ставропольскому краю.

Комментариев от осужденного или его представителей относительно вердикта суда не поступало. Какой суд вынес приговор, в сообщении не уточняется.

Примечание:

"Четыре человека стали жертвами пожара в Ставрополе", "Власти пообещали погорельцам отремонтировать дом в Пятигорске", "Власти насчитали 52 погорельца в дагестанском селе".

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