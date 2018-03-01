Чиновники объяснили задержку с углем для гуковских шахтеров непогодой

01 марта 2018, 16:40

Обещанный уголь для бывших сотрудников "Кингкоула" не могут доставить в Гуково из-за сильного снегопада, сообщил представитель Минпрома Ростовской области. Участники сегодняшнего шахтерского пикета выразили надежду на президента.

"Кавказский узел" сообщал, что бывшие работники "Кингкоула" регулярно проводят в Гуково акции протеста, требуя выплаты задолженности по зарплате и выдачи пайкового угля. 12-13 февраля шахтерам было выдано 100 тонн угля. Этот уголь достался 26 семьям горняков, а всего в нем нуждались 300 человек. 26 февраля шахтеры обратились в ростовский штаб кандидата в президенты Владимира Путина за содействием в выдаче пайкового угля.

Число горняков, обратившихся в штаб Путина, достигло двухсот. Сотрудники предвыборного штаба пообещали передать просьбу президенту, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель инициативной группы шахтеров Татьяна Авачёва.

На сегодняшний пикет, который прошел возле ДК шахты "Ростовская", из-за обильного снегопада смогли собраться не все шахтеры из окрестных поселков. Присутствовали 50 человек.

Погодными условиями шахтерам объяснили и задержку с доставкой им обещанного угля. По словам Татьяны Авачёвой, начальник отдела по координации работы предприятий горнодобывающей промышленности при областном Минпроме Сергей Роговенко пообещал, что уголь привезут на следующей неделе, то есть после 4 марта. Глава юридического отдела гуковского "Росуглепрофа" Вячеслав Колюжин подтвердил, что уголь для гуковских горняков на шахте "Шерловской" имеется.

Сегодня на пикете присутствовал координатор шахтерских протестов Валерий Дьяконов, который долгое время не мог посещать протестные акции, поскольку отбывал условный срок. Участники пикета встретили его аплодисментами. Контролирующий электронный браслет с него уже сняли. Дьяконов сообщил, что ему предстоит операция на сердце, но он постарается бывать на пикетах как можно чаще, передает корреспондент "Кавказского узла".

26 сентября 2016 года суд приговорил Дьяконова к 60 часам обязательных работ, признав его виновным в угрозе убийством замглавы администрации Зверево. Сам активист утверждал, что показал чиновнику газовый пистолет, поясняя свои слова о том, что вынужден носить с собой оружие из-за поступающих ему угроз. 1 марта 2017 года приговор был пересмотрен, Дьяконову назначили год лишения свободы условно. 16 февраля суд признал, что срок наказания активиста был рассчитан с нарушениями.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Шахты Ростовской области: аварии и протесты". Новости о протестах шахтеров в Гукове "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".