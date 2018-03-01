01 марта 2018, 14:48

Житель Дагестана осужден за хищение 836 тысяч рублей из Пенсионного фонда

Житель Кизилюрта получал деньги на ребенка по фиктивным справкам об инвалидности, сообщила прокуратура.

Судом установлено, что в 2012 году мужчина предоставил в отделение Пенсионного фонда в Кизилюрте подложную справку о наличии у его сына инвалидности второй группы, тогда как в действительности ребенок инвалидом не был, рассказали в прокуратуре Дагестана.

"С 2012 по 2016 годы мужчина незаконно ежемесячно получал пенсию по инвалидности и пособие по уходу за ребенком-инвалидом. В результате им были похищены средства Пенсионного фонда РФ в сумме свыше 836 тысяч рублей", - сообщается сегодня на сайте ведомства.

Мужчина признан виновным по ч.3 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. "Судом с него также взыскана сумма причиненного преступлением ущерба", - проинформировали в прокуратуре.

"Кавказский узел" ранее писал, что в феврале житель Кизилюрта был приговорен к условному сроку за хищение 547 тысяч рублей из Фонда социального страхования в Дагестане.

Примечание:

"Дагестанские чиновники задержаны по делу о хищениях", "Три жителя Дагестана заподозрены в мошенничестве с пособиями", "Директора двух школ в Дагестане заподозрены в мошенничестве на полтора миллиона".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

01 марта 2018, 20:23

01 марта 2018, 20:02

  • Путин анонсировал открытие Крымского моста в 2018 году

    Во время сегодняшнего выступления с ежегодным посланием к Федеральному Собранию, президент России заявил, что автомобильное сообщение по Керченскому мосту откроется "через несколько месяцев". При этом тендер на выбор подрядчика, который будет обслуживать дорогу в Крым, отменен.

01 марта 2018, 19:02

  • Суд в Волгограде отклонил апелляции двух активистов

    Волгоградский облсуд оставил сегодня в силе решения о штрафах для двух задержанных на акции "Забастовка избирателей". Всего после шествия сторонников Навального с призывом бойкотировать президентские выборы оштрафованы 30 человек.

01 марта 2018, 18:14

01 марта 2018, 17:22

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты