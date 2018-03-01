Житель Дагестана осужден за хищение 836 тысяч рублей из Пенсионного фонда

01 марта 2018, 14:48

Житель Кизилюрта получал деньги на ребенка по фиктивным справкам об инвалидности, сообщила прокуратура.

Судом установлено, что в 2012 году мужчина предоставил в отделение Пенсионного фонда в Кизилюрте подложную справку о наличии у его сына инвалидности второй группы, тогда как в действительности ребенок инвалидом не был, рассказали в прокуратуре Дагестана.

"С 2012 по 2016 годы мужчина незаконно ежемесячно получал пенсию по инвалидности и пособие по уходу за ребенком-инвалидом. В результате им были похищены средства Пенсионного фонда РФ в сумме свыше 836 тысяч рублей", - сообщается сегодня на сайте ведомства.

Мужчина признан виновным по ч.3 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. "Судом с него также взыскана сумма причиненного преступлением ущерба", - проинформировали в прокуратуре.

"Кавказский узел" ранее писал, что в феврале житель Кизилюрта был приговорен к условному сроку за хищение 547 тысяч рублей из Фонда социального страхования в Дагестане.