Мэрия Махачкалы отказалась оспаривать отмену постановлений о земле

01 марта 2018, 14:10

Администрация столицы Дагестана решила не оспаривать действия прокуратуры, которая в феврале отменила пять постановлений мэрии о создании и передаче в собственность земельных участков.

Как писал "Кавказский узел", 26 февраля прокуратура Дагестана сообщила об отмене постановлений мэрии Махачкалы об образовании еще трех земельных участков и о предоставлении еще двух участков в собственность коммерческой компании в 2017 году. Власти нарушили требования градостроительных нормативов, а площадь участка, предоставленного без торгов, превышала площади находящихся там зданий компании, заявило надзорное ведомство.

17 января в Дагестан прибыли московские следователи для проверки, в частности, ситуации с хаотичной застройкой и с выделением земельных участков в Махачкале. Главный архитектор Магомедрасул Гитинов заподозрен в халатности. По версии следствия, он допустил хаотичную застройку города, а также выдал 11 разрешений на незаконное строительство.

Коммерческая компания, будучи собственником нежилых строений, попыталась выкупить землю, на которой они находятся, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница пресс-службы прокуратуры Дагестана.

Она уточнила, что по закону собственник зданий имеет право без торгов приобрести земельный участок под ними, но постановление мэрии было оспорено потому, что площадь земельного участка была "значительно больше" площади построек.

Руководитель управления координации капитального строительства мэрии Махачкалы Анвар Ганишев затруднился прокомментировать ситуацию, пояснив, что администрации поступает большое количество протестов прокуратуры. "Целая куча их сейчас", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В частности, 8 февраля мэрия Махачкалы после протестов прокуратуры аннулировала разрешения на строительство десятка многоэтажных жилых домов, торгового центра и магазинов.

Он уточнил, что недавно приступил к обязанностям руководителя управления и не успел вникнуть во все дела. Однако чиновник отметил, что администрация Махачкалы не намерена оспаривать решение прокуратуры.

Если те, кому выделили этот участок, успели зарегистрировать его, то отмена постановления никакого эффекта не возымеет, считает адвокат Арсен Магомедов. "Зарегистрированные права могут быть оспорены только в судебном порядке", - пояснил он.

Если же новые владельцы не успели зарегистрировать свое право на участок, то они теряют права на него, подчеркнул адвокат.

Уголовное дело в этой ситуации может быть возбуждено, если следователи республиканского управления СКР или МВД заподозрят конкретного чиновника и установят состав преступления, уточнил юрист, но выразил сомнение в том, что кто-либо будет привлечен к уголовной ответственности по этому эпизоду.