Минюст уточнил гражданство обвиняемых в контрабанде оружия из США в Чечню

01 марта 2018, 13:27

Два жителя города Александрия, арестованные 27 февраля по обвинению в покупке более 100 единиц оружия для отправки его в Чечню, являются гражданами Киргизии, сообщили в Минюсте США. По данным следствия, три из четырех посылок с оружием они направили в Грозный.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля Минюст США сообщил об аресте 28-летнего Тенгиза Сыдыкова и 27-летнего Эльдара Резванова по обвинению в контрабанде оружия, заговоре о контрабанде товаров из Соединенных Штатов, мошенничестве и отмывании денег, назвав их выходцами из Чечни.

Тенгиз Сыдыков и Эльдар Резванов являются гражданами Киргизии, указано в обновленном сообщении от 27 февраля, размещенном на сайте Минюста США (скрины обоих сообщений имеются в распоряжении «Кавказского узла»). При этом в отредактированном сообщении Минюста, как и в первоначальном, не указывается, кто именно был конечным адресатом поставки оружия в Чечню.

О том, что прокуратура США ошибочно определила арестованных мужчин как чеченцев, написала 28 февраля и The Washington Post. В статье о деле Сыдыкова и Резванова на сайте издания указано, что обвиняемые пытались отправить в Чечню разобранное оружие под видом кухонных принадлежностей и чехлов для автомобильных кресел, а также что 1 марта должно состояться судебное заседание по этому делу.

Всего на покупку компонентов оружия обвиняемые потратили 5 тысяч долларов, говорится в свидетельстве, предоставленном суду спецагентом Агентства внутренней безопасности США Майклом Гручашом, написал 28 февраля «Коммерсант».

По данным агента, оружие - пистолеты Glock - в разобранном в виде было сдано на почту в четырех посылках, на которых значились различные адреса в России и Киргизии. Три из четырех посылок направлялись в Грозный, в деле присутствуют адреса и имена тех, для кого они предназначались, отмечает издание, при этом не называя конкретных данных.