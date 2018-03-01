Бывший вице-мэр рассказал об участии Сагита Муртазалиева в конфликтах в Кизляре

01 марта 2018, 04:27

На процессе по делу Андрея Виноградова занимавший ранее пост вице-мэра Кизляра Василий Наумочкин рассказал, как и когда на него было совершено покушение, а также о его конфликтах как с самим Виноградовым, так и Муртазалиевым.

Как писал «Кавказский узел», 6 февраля прокурор огласил обвинительное заключение, согласно которому Виноградов обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ), пособничестве в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статьи 30 и 317 УК РФ), в пособничестве в покушении на убийство вице-мэра Кизляра Василия Наумочкина (статьи 30 и ч. 2 статьи 105 УК РФ), а также в финансировании терроризма (ч. 1 статьи 205.1 УК РФ).

Андрей Виноградов был задержан в июле 2015 года. Представитель СКР сообщил, что Виноградов и его родственник, глава дагестанского отделения ПФР Сагид Муртазалиев проходят подозреваемыми по нескольким делам, в том числе подозреваются в убийствах, покушении на убийство и финансировании терроризма.

На заседаниях по делу бывшего главы Кизлярского района Дагестана Андрея Виноградова 26 и 28 февраля суд допросил первых потерпевших и свидетелей по делу. Подсудимый не остался с началом процесса без поддержки - на каждом судебном заседании присутствовали не менее десяти его родственников и знакомых, которые периодически вслух возражали против показаний свидетелей обвинения. Большого интереса у прессы процесс не вызвал, помимо корреспондента "Кавказского узла" в зале суда присутствовал только один журналист.

Одного из главных потерпевших по делу, 51-летнего Василия Наумочкина, который с марта 2010 года до мая 2013 года он был одним из заместителей главы Кизляра, суд допросил 26 февраля. В течение нескольких часов рассказывал о своей политической деятельности и отношениях с Сагидом Муртазалиевым и Андреем Виноградовым, а также описывал обстоятельства совершенного на него покушения.

Сагид Муртазалиев - борец вольного стиля, общественный и политический деятель, был депутатом парламента Дагестана (26 апреля 2016 года Народное собрание лишило Муртазалиева мандата, при этом официальная версия исключения его из депутатского корпуса - не представленная в срок декларация о доходах), работал главой отделения Пенсионного фонда России по Республике Дагестан с 2010 года по 12 ноября 2015 года. 9 сентября 2015 года он был объявлен в международный розыск и заочно арестован судом в связи с тем, что вместе с Андреем Виноградовым стал фигурантом дела по нескольким преступлениям, в числе которых финансирование терроризма, организация покушения на убийство. По данным ряда СМИ, после объявления его в розыск он скрылся в ОАЭ. Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее называл его своим "братом", говорится в биографии Сагида Муртазалиева в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

Наумочкин рассказал, что является атаманом общины нереестровых казаков села Новокрестьяновка в Кизлярском районе Дагестана. По словам Наумочкина, в течение 25 лет он занимается общественно-политической деятельностью, пытаясь остановить отток русского населения из Дагестана. С 2002 по 2010 год он успешно баллотировался в депутаты муниципального собрания Кизлярского района. «Я был заместителем главы администрации города Кизляр, хотел стать главой города, но состояние здоровья после покушения не позволило моим планам осуществиться», - посетовал потерпевший.

По словам Василия Наумочкина, все эти годы у него было политическое противостояние с Сагитом Муртазалиевым, занимавшим до апреля 2010 года должность главы Кизлярского района. После Муртазалиева главой Кизлярского района стал его выдвиженец Андрей Виноградов, указал потерпевший.

Виноградов, по мнению следствия, "содействовал террористической деятельности путём предоставления денежных средств" активным участникам незаконного вооружённого формирования, т.н. "группе Гаджиева". В 2010 году Виноградов передал боевикам сначала 100 тысяч долларов США, а затем три миллиона рублей, полученных от Муртазалиева, следует из обвинительного заключения. Обвинение также считает, что именно участники группировки Гаджиева 3 августа 2010 года убили замначальника отдела Центра по противодействию экстремизму МВД Дагестана подполковника Шевкета Куджаева. Также, как утверждает обвинение, 23 августа 2010 года боевики под руководством Гаджиева совершили покушение на вице-мэра Кизляра Василия Наумочкина. Куджаев и Наумочкин, по версии следствия, "мешали" Муртазалиеву.

Свой конфликт с Муртазалиевым Наумочкин объяснил кадровой политикой последнего - по мнению потерпевшего, Муртазалиев назначал людей на руководящие посты не по принципу профессионализма, а по принципу личной преданности.

Как показал потерпевший, в 2005-2006 годах конфликт обострился - Наумочкин со своими сторонниками выступил против Муртазалиева, пожелавшего возглавить Кизлярский район, и поддержал его противника, на тот момент главу действующего района Николая Еремеева. По словам Наумочкина, он несколько раз получал от Муртазалиева предложения о сотрудничестве, но все их отверг, в связи с чем олимпийский чемпион по вольной борьбе неоднократно высказывал в его адрес угрозы. Помирить оппонентов, по словам Наумочкина, безуспешно попытался бывший мэр Махачкалы Саид Амиров.

Отметим, что отбывающий пожизненное наказание мэр Махачкалы Саид Амиров, как утверждало следствие, готовил на Муртазалиева покушение.

«Муртазалиев не любил, когда с ним говорили на равных. Он говорил мне: «не шути со мной», «почему ты против меня?» и так далее. Я такое отношение к себе не приемлю», - пояснил Наумочкин. Он добавил, что после повторного избрания депутатом райсобрания получал от Муртазалиева угрожающие сигналы и через других людей - в частности, глава Новокрестьяновского сельского поселения Шахбан Саидов просил его написать заявление о прекращении депутатских полномочий, ссылаясь на Муртазалиева.

С Виноградовым Наумочкин, по его словам, познакомился в 2009-2010 годах, но близко не контактировал. За два месяца до покушения, в июне 2010 года, Наумочкин организовал в Махачкале митинг, на котором возглавляемые им казаки выступили против отставки руководителя Кизлярского РОВД Валентина Иванова и назначения на его место Газимагомедова, человека из окружения Сагида Муртазалиева. На этот митинг приехали Андрей Виноградов со своими сторонниками и депутат райсобрания Абрамкина; Виноградов хотел выступить на митинге, но Наумочкин отказался предоставить ему микрофон. Возникла перепалка, которая не переросла в драку только благодаря вмешательству сотрудников правоохранительных органов. Как утверждает Наумочкин, в ходе конфликта Виноградов погрозил ему пальцем и пообещал с ним «разобраться».

Вице-мэр был предупрежден о подготовке покушения

По словам потерпевшего, вскоре он получил предупреждение - знакомый офицер, сотрудник правоохранительных органов сообщил, что «его заказали», отказавшись раскрывать источники этой информации. Восприняв эту информацию всерьез, Наумочкин в течение недели возил с собой в автомобиле зарегистрированное на него охотничье оружие, но впоследствии перестал брать его с собой. Утром 23 августа 2010 года, когда Наумочкин выехал из дома, его машину догнал серебристый ВАЗ-2109, из которого раздалась автоматная очередь.

«Я успел лечь на правый бок. Из 27 пуль в меня попали пять, были повреждены печень, кишечник, легкие. Две пули до сих пор во мне еще сидят, я испытываю постоянные боли», - сообщил потерпевший. Наумочкин уверен, что мотивы для организации покушения имели только Муртазалиев и Виноградов, поскольку у него «больше ни с кем конфликтов не было».

Адвокаты Андрея Виноградова и сам подсудимый указали на противоречия в показаниях потерпевшего. Защитник Эмиль Хастинов, сославшись на открытые источники, заметил, что упомянутый Наумочкиным Валентин Иванов в 2010 году уже не руководил Кизлярским РОВД, так как был повышен до замначальника межрайонного отдела Главного управления МВД по ЮФО, поэтому его отставка не могла стать причиной митинга.

Сам Андрей Виноградов сообщил, что из 22 депутатов районного собрания 21 поддерживал Муртазалиева, поэтому последний не нуждался в поддержке Наумочкина для принятия решений. Потерпевший подтвердил, что не имел политического веса в районном собрании и даже не принимал участия в его работе, так как его «не приглашали на сессии». Отвечая на уточняющие вопросы защиты, Наумочкин признал, что конкретных угроз убийством Виноградов и Муртазалиев в его адрес не высказывали.

Адвокаты ходатайствовали об оглашении показаний потерпевшего Наумочкина на стадии предварительного следствия. Из оглашенных ими протоколов допроса Наумочкина следовало, что потерпевший не сообщал следователям об угрозах со стороны Виноградова и Муртазалиева. «Кто мог совершить покушение на меня я не знаю, так как врагов у меня нет», - процитировал адвокат Рашид Джафаров показания Наумочкина, которые тот дал 28 августа 2010 года, спустя пять дней после покушения.

Наумочкин объяснил противоречие тем, что следователи в Дагестане хотели замять его дело и его настоящие показания пропали. Заявив о своем недоверии дагестанским следователям, он согласился, что подпись на протоколе схожа с его подписью. Джафаров заметил, что на двух других допросах, которые проводили московские следователи 8 декабря 2014 года и 6 марта 2015 года, Наумочкин также «ни одним словом» не упомянул об угрозах в свой адрес. На вопрос адвоката о том, доверяет ли он московским следователям, потерпевший ответил утвердительно, однако пояснить, почему в протоколах не отражены его показания об угрозах Виноградова и Муртазалиева не смог. После этого Наумочкин заявил, что доверяет только суду. «Подписи в протоколах мои. Может не разглядел», - предположил он.

Затем давала показания жена потерпевшего, 44-летняя Наталья Наумочкина. Она отметила, что супруг, будучи замкнутым человеком, редко посвящал ее в свои дела. Женщина рассказала, как 23 августа 2010 года вместе с сыном вытащила мужа из машины после покушения.

Наумочкина также указала, что знала о конфликте мужа с Сагидом Муртазалиевым и о том, что ее супруг получил предупреждение о возможном покушении. Об угрозах, как утверждает женщина, она узнала «из разговоров» в семье и между односельчанами. При этом назвать суду имена и фамилии людей, которые вели эти разговоры, она не смогла. «Об этом знали все», - заявила Наумочкина.

Свидетели рассказали об угрозах, которые получал Наумочкин

На заседании 28 февраля показания дали знакомые и друзья Василия Наумочкина. Свидетель Байкашкаров, житель села Новокрестьяновка, заявил, что дружит с Наумочкиным с детства. Он подтвердил, что приблизительно в 2006 году у Наумочкина с главой села Шахбаном Саидовым состоялась встреча, на которой Саидов попросил Наумочкина сложить полномочия депутата райсобрания. По словам Байкашкарова, он сам участвовал в этой встрече и слышал слова Саидова о том, что Сагид (Муратзалиев — примечание "Кавказского узла") его уволит в случае, если тот не принесет от Наумочкина заявление о сложении полномочий. Наумочкин, как указал Байкашкаров, отказался писать это заявление. Адвокат Виноградова Рашид Джафаров заметил, что Саидов до сих пор остается при своей должности, хотя Наумочкин заявление так и не написал.

Деятельность Виноградова на посту главы Кизлярского района Байкашкаров оценил противоречиво, указав, что некий агрохолдинг отнял у жителей Новокрестьяновки земли сельхозназначения, но при этом в селе была построили дорогу и новую большую школу.

Другой свидетель, 71-летний пенсионер Григорий Казаров рассказал, что знает Наумочкина с 1990-х годов и помогал ему в его общественно-политической деятельности.

Согласно показаниям Казарова, 29 июня 2010 года нереестровые казаки Кизлярского района организовали в Махачкале митинг за сохранение осушаемых в районе озер. Среди тем, поднятых на митинге, были предполагаемая отставка главы РОВД Кизлярского района Валентина Иванова, против которой выступали казаки, и отток русского населения из Кизлярского района. Казаров подтвердил показания потерпевшего о том, что на митинг со своими сторонниками прибыл Виноградов и угрожал Наумочкину, когда тот не пустил его на трибуну к микрофону. «Виноградов сказал Наумочкину: «подожди, мы с тобой разберемся в Кизляре»», - заявил свидетель.

Следующие судебные заседания пройдут 2 и 5 марта. На них планируется продолжить допрос потерпевших и свидетелей.

Адвокат: потерпевший изменил показания, данные следствию

«Наумочкин на следствии ничего не говорил об угрозах со стороны Муртазалиева и Виноградова, а в суде вдруг о них вспомнил, объяснив свое молчание недоверием к правоохранительным органам. Сначала он в своих показаниях не доверял дагестанским следователям, затем московским также. А завтра, вероятно, перестанет доверять и суду», - прокомментировал ход процесса «Кавказскому узлу» защитник Андрея Виноградова Рашид Джафаров.

«Чувствуется рука дирижера, но дирижер слаб», - заключил адвокат.

«Я приехал поддержать Виноградова поскольку за годы своего руководства он много сделал для района. Построил школы, детские садики, жилые дома. Таких терактов, какой случился 18 февраля в Кизляре при Виноградове быть не могло», - считает Ахмед, представившийся жителем Кизлярского района.

Прокурор Галина Карпова пообещала дать комментарий прессе после окончания процесса.