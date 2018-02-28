28 февраля 2018, 21:39

Житель Таганрога погиб при взрыве в жилом доме

Жильцы шестиэтажного дома в Таганроге были эвакуированы после взрыва в одной из квартир. При взрыве погиб пожилой мужчина.

В квартире жилого дома предположительно взорвалась тротиловая шашка. Погибший 61-летний мужчина ранее занимался геологоразведочными работами, отметили в правоохранительных органах.

"Другие граждане не пострадали, их имущество не повреждено", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня вечером на сайте МВД по Ростовской области.

Сразу после инцидента рассматривалась версия о взрыве газа, 50 жильцов дома были эвакуированы. К настоящему моменту люди уже вернулись в свои квартиры, сообщило издание "Юга.Ру".

Взрыв, в результате которого погиб житель Таганрога, был локальным, здание не получило серьезных повреждений. В качестве основной версии рассматривается неосторожное обращение с боеприпасом, уточнил со ссылкой на информированный источник "Интерфакс-Юг".

"Кавказский узел" писал 22 февраля, что силовики нашли при обыске в доме жителя Таганрога Ростовской области два автомата Калашникова, 36 гранат, осветительные ракеты и более 1,5 тысячи патронов.

Примечание:

"Передано в суд дело о продаже человека на органы в Таганроге", "СПЧ вступился за уволенного преподавателя техникума в Таганроге", "Граната обнаружена на детской площадке в Ростове-на-Дону".

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