Президент Грузии отказался подписать законопроект о вещании

28 февраля 2018, 17:35

Георгий Маргвелашвили отказался утверждать поправки к закону "О вещании" после того, как парламент преодолел президентское вето.

Как сообщил "Кавказский узел", 15 января президент Георгий Маргвелашвили наложил вето на принятые парламентом поправки в закон "О вещании". 21 февраля депутаты грузинского парламента 83 голосами против 13 преодолели вето.

Поправки предполагают предоставление "Общественному вещателю" права на трансляцию рекламы и упраздняют процедуру государственных закупок при приобретении контента для сайта или телевидения. По мнению президента, эти изменения нарушат баланс на грузинском медиарынке.

В соответствии с Конституцией законопроект после преодоления президентского вето вновь был направлен на подпись к главе государства. "Президент принял решение – он не подпишет этот законопроект", - заявила сегодня его парламентский секретарь Анна Нацвлишвили, передает "ИнтерпрессНьюс".

Принятый законопроект в данной ситуации должен будет подписать председатель парламента Ираклий Кобахидзе. Ранее президент Грузии 11 раз использовал право на вето, но впервые отказался подписать законопроект, который поступил к нему второй раз, сообщает "Грузия Online".