Суд отменил решение закрыть дело замначальника колонии в Волгоградской области

28 февраля 2018, 16:52

Волгоградский областной суд отменил постановление о прекращении дела замначальника колонии, заподозренного в использовании труда сотрудников колонии.

Как сообщал "Кавказский узел", в июле 2017 года бывший заместитель начальника колонии в Волгоградской области был заподозрен в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, замруководителя колонии в мае-ноябре 2016 года и марте-апреле 2017 года привлекал по меньшей мере семерых подчиненных к благоустройству собственного загородного дома. Выполняя эти работы вместо своих прямых обязанностей, сотрудники колонии в полном объеме получали свою зарплату. Следствие заявило, что подозреваемый, который ко времени возбуждения дела уже покинул свой пост, полностью признал вину.

5 декабря 2017 года суд первой инстанции постановил прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон. Однако прокуратура обжаловала это решение в областном суде, заявив о нарушении интересов государства и подрыве авторитета органов власти. Апелляция удовлетворена, дело направлено на новое рассмотрение, сообщило надзорное ведомство.

Дело в отношении замначальника возбуждено по ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 1 ст. 292 (служебный подлог) УК России, сообщила на своем сайте прокуратура Волгоградской области.

Комментариев от подозреваемого, его официальных представителей или сотрудников колонии относительно версии следствия и отмене решения о прекращении дела пока не поступало.