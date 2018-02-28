Директор автопредприятия в Чегеме заподозрен в вымогательстве взяток

28 февраля 2018, 16:12

В Кабардино-Балкарии задержан глава муниципального предприятия, который требовал деньги с предпринимателей, осуществляющих перевозки, сообщило сегодня следствие.

По версии следователей, директор автопредприятия потребовал по 17 тысяч рублей в качестве взятки у десяти предпринимателей, с которыми уже был заключен договор о предоставлении квоты на использование маршрута. При этом он угрожал расторгнуть заключенные договоры и препятствовать в ежедневном использовании маршрута, выяснили следователи.

Мужчина был задержан при передаче ему 170 тысяч рублей от предпринимателей, которые обратились в правоохранительные органы. В отношении него возбуждено дело по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное с вымогательством взятки), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления Следственного комитета России по КБР.

Подозреваемому грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Комментарии подозреваемого или его представителей относительно заявлений следствия не поступали.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июне 2017 года главный бухгалтер муниципального унитарного предприятия "Ашамаз" был заподозрен в трудоустройстве фиктивного сотрудника и присвоении его зарплаты.