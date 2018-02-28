Кубанский суд отменил заседание по иску олигарха на фоне медийного ажиотажа

28 февраля 2018, 16:18

Усть-Лабинский райсуд предупредил сегодня об отмене досудебной подготовки по иску российского олигарха о публикации в соцсетях материалов о его личной жизни. Заседание суда было отменено после того, как аккредитацию на него запросило большое число журналистов.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 февраля Навальный опубликовал расследование Фонда борьбы с коррупцией об отпуске олигарха и чиновника на яхте с проститутками, на которое их натолкнули записи в соцсети девушки, назвавшей себя "охотницей за миллионерами". Сам олигарх подал иск за публикацию в соцсетях материалов о его личной жизни, досудебная подготовка по иску была назначена на 1 марта. 9 февраля Роскомнадзор внес сайт Алексея Навального в реестр запрещенной информации на основании решения Усть-Лабинского районного суда.

По информации газеты "Ведомости", опубликованной 10 февраля, упомянутый Навальным российский олигарх "зарегистрирован в Усть-Лабинском районе Краснодарского края". В 2012 году он заключил с властями края соглашение о том, что "половина причитающихся краю налогов олигарха и "дочек" его компании в этом регионе будет поступать в бюджет Усть-Лабинска".

На 1 марта запросило аккредитацию рекордное число журналистов, сообщил 27 февраля представитель аппарата Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края.

"По предварительным данным, в небольшом двухэтажном здании суда соберется беспрецедентное число журналистов. Аккредитацию запросили почти все федеральные каналы, агентства, газеты, блогеры. Для пресс-подхода планируется выделить самый большой зал из имеющихся" , - цитирует 27 февраля сотрудника суда "Интерфакс".

Однако сегодня на сайте суда было опубликовано сообщение, что пресс-подход не состоится.

"Гражданское дело № 2-572/2018 о защите права на изображение, права на неприкосновенность частной жизни, защите персональных данных и компенсации морального вреда 28 февраля направлено в Краснодарский краевой суд по частным жалобам на определение суда о принятии мер по обеспечению иска. В связи с чем 1 марта подготовка по гражданскому делу проводиться не будет", - отмечается в сообщении, размещенном на сайте Усть-Лабинского районного суда.

По данным пресс-службы суда, "явка журналистов, подавших заявки и аккредитованных на пресс-подход, является нецелесообразной, поскольку каких-либо иных комментариев и дополнительных сведений по делу предоставляться не будет до рассмотрения частных жалоб в краевом суде".

Адвокат: иск должен быть рассмотрен по месту регистрации ответчицы

Сам факт рассмотрения иска в Усть-Лабинском суде Краснодарского края вызывает сомнения, заявил адвокат Александр Молохов, который должен был защищать в суде ответчицу.

По его словам, иск "должны были рассматривать по месту регистрации ответчика, то есть в Бобруйске", сообщает сегодня "РБК".

"Мы предварительно договорились о моем участии в процессе и должны были подписать договор, после нашей договоренности [девушку] задержали в Таиланде", - рассказал Молохов.

По словам адвоката, он уже обсудил с девушкой тактику защиты. "Завтра (1 марта) в Усть-Лабинском суде предполагалась предварительная беседа, теперь никто со стороны [ответчицы] присутствовать там не будет", - подчеркнул защитник.

26 февраля Роскомнадзор согласился разблокировать сайт Навального. Представитель Роскомнадзора объяснил это решением Фонда борьбы с коррупцией удалить расследование с сайта. По данным на 16.00 мск 28 февраля, ресурс Навального удален из Единого реестра запрещенной информации.

Навальный назвал расследованием не текст с сайта, а ролик на YouTube



Пост о расследовании в блоге практически не читается, поэтому принято решение перенести его на другой ресурс, завил оппозиционер Алексей Навальный в сообщении от 26 февраля, опубликованном на его сайте.

"Ничего мы не удаляли. Расследование - это видеоролик. Он на месте, у него более 6 млн просмотров. Есть пост в моем блоге, в котором и было опубликовано расследование. Этот пост стал причиной блокировки всего моего блога (...) Спустя три недели после выхода расследования тот самый пост почти не читают (...), поэтому мы приняли решение перенести его", - отмечается в сообщении.

По данным на 16.15 мск 28 февраля, видеоролик, где Навальный описывает расследование Фонда борьбы с коррупцией об олигархе, чиновнике и проститутках, доступен на канале оппозиционера на YouTube и набрал 6 211 059 просмотров.

При этом на сайте Алексея Навального navalny.com текстовый файл с расследованием об олигархе, чиновнике и девушках, по данным на 16.00 мск 28 февраля, отсутствует.

Напомним, что сторонники Навального назвали среди причин поддержки политика его борьбу с коррупцией, а также выступления оппозиционера, касающиеся нынешней власти, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В сентябре 2014 года Алексей Навальный и ФБК инициировали проект по введению в УК России понятия "незаконное обогащение", позволяющего привлекать к уголовной ответственности чиновников, которые не могут объяснить источники доходов, покрывающие их реальные траты, отмечается в размещенном на "Кавказском узле" материале "Навальный: кавказское измерение".