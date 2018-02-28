Новые цены на хадж поставили под угрозу планы чеченских паломников

28 февраля 2018, 12:26

Муфтият Чечни ожидает в этом году 20-процентное подорожание стоимости путевок в Саудовскую Аравию для паломников, рассказал представитель ДУМ. Увеличение расходов на хадж привело к снижению интереса к паломничеству у мусульман Чечни, считают местные жители.

Как писал "Кавказский узел", в 2017 году квота на паломников из Чечни составила 2600 мест, но заявок поступило менее двух тысяч. ДУМ Чечни объяснил это увеличением расходов на поездку, так как стоимость путевки, включая проезд и проживание, осталась прежней – около 3100 долларов, но сопутствующие затраты паломников по сравнению с 2016 годом выросли примерно на 20%. Кроме того, в 2017 году власти Саудовской Аравии ввели пошлину в размере 540 долларов для тех, кто повторно совершает хадж.

Хадж (один из пяти основных столпов ислама) – это паломничество в священную для мусульман Мекку. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам.

В 2018 году квота на паломников для Чечни вновь составила 2600 мест, сообщил 27 февраля корреспонденту "Кавказского узла" представитель ДУМ Чечни.

Он пояснил, что с начала 2000-х годов власти Саудовской Аравии выделяют Чечне больше мест, чем это предусмотрено правилами. "На миллион мусульман в каждой стране министерством хаджа выделяется по тысяче мест. Таким образом, наша республика должна была получать примерно 1100 мест. Но с учетом тех обстоятельств, что из-за военных действий жители Чечни на протяжении определенного промежутка времени были лишены возможности совершать хадж, нам сделано исключение", - рассказал работник республиканского ДУМ.

Консультировать верующих и вести прием документов у желающих совершить хадж муфтият Чечни начнет 1 марта, уточнил он.

При этом, по его данным, с учетом дополнительных сборов и пошлин стоимость путевки для паломников из Чечни в этом году возрастет до 3500-4000 долларов.

"В прошлом году в долине Мина, где паломники проводят несколько дней, были обновлены палатки, в них установили кондиционеры, и стоимость проживания в них подняли с 220 до 320 долларов. Также была повышена цена на поездку автобусом по маршруту Мекка-Мина-Арафат-Муздалифа-Мина-Мекка. Тогда она возросла с 50 до 98 долларов. Сейчас цены на эти услуги хотят поднять еще на 20%, и, готовясь к хаджу, это обстоятельство тоже необходимо учитывать", - рассказал представитель управления.

Кроме того, по его словам, с этого года паломник, не заплативший 170 долларов за обряд жертвоприношения, не получит визу. "Как правило, на месте за 100 долларов приобретался баран, которого приносили в жертву. Теперь же введено правило, что за этот обряд надо будет платить 170 долларов, и оплата должна быть произведена заранее, иначе вас в Саудовскую Аравию не впустят", - сказал представитель ДУМ.

Он уточнил, что в этом году, как и в 2017-м, хадж приходится на август. Отправка первых групп паломников начнется в первых числах месяца, а возвращение - в конце августа. Организацией поездок чеченских паломников в Саудовскую Аравию занимается туроператор "Аль-Амана", напомнил представитель муфтията.

Жители Чечни констатировали угасание интереса к хаджу

В последние годы в Чечне интерес к паломничеству несколько снизился, поделился своим наблюдением с корреспондентом "Кавказского узла" житель республики Имран.

"Я помню, что в середине 1980-х и начале 2000-х годов, когда были сняты ограничения, был такой большой ажиотаж, все стремились поехать в Мекку, но теперь этого нет. Те, кто мог себе позволить, совершали и совершают хадж по нескольку раз, а вот у рядовых верующих, которые годами копят деньги на поездку, возможности сужаются с каждым годом, потому что цены на путевки и расходы на поездку растут", - сказал он.

В среднем на поездку в Мекку у верующих может уйти от 4000 долларов и выше, рассказали в 2017 году "Кавказскому узлу" жители Чечни, ранее совершавшие хадж.

Это наблюдение подтвердил житель Чечни Валид. "Мой дед совершил хадж еще в 1993 году, это было тогда огромное событие не только для нашей семьи, но и всего села. Вся родня, друзья и знакомые ездили его встречать в аэропорт глубокой ночью. Сейчас это воспринимается уже не так, как раньше, нет того духовного подъема,что был тогда. Это уже стало какой-то обыденностью", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" мужчина.

Житель Грозного Али рассказал, что ежегодный рост стоимости паломничества ставит под угрозу его планы совершить хадж.

"Я собирался поехать на хадж в прошлом году, но средств было мало, решил еще поднакопить и поехать в этом. Теперь вот говорят, что Саудовская Аравия снова поднимает цены для паломников. Боюсь, что это отразится на моих планах", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Али.