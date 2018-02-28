Участники акции памяти Немцова посетовали на равнодушие сочинцев

28 февраля 2018, 00:28

После убийства Бориса Немцова шансы России на демократические перемены уменьшились, заявили участники акции памяти оппозиционного политика, прошедшей 27 февраля в Сочи.

"Кавказский узел" сообщал, что 25 февраля во многих городах России прошли акции в память о Немцове. В Москве в марше памяти приняли участие около 30 тысяч человек, в Астрахани состоялся немногочисленный митинг в "Гайд-парке", в Волгограде в митинге памяти Немцова участвовали около полусотни человек, в Ростовской области - около ста. Сегодня, в третью годовщину убийства оппозиционера, пикеты его памяти провели в Элисте два журналиста, а при попытке провести пикет в центре Краснодара была задержана активистка Яна Антонова. Ей вменили нарушение правил проведения публичной акции.

Уроженец Сочи, российский политик Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. По делу о его убийстве осуждены пятеро уроженцев Чечни и Ингушетии, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" биографии Бориса Немцова. Материалы о расследовании убийства Немцова "Кавказский узел" размещал на странице "Немцов". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Чеченский след в убийстве Немцова".

Организатором акции в память о Немцове выступил сочинский штаб оппозиционного политика Алексея Навального, однако на нее пришли представители и других партий и общественных движений. 27 февраля в 16.00 20 участников акции установили у памятника жертвам политических репрессий портрет Бориса Немцова и возложили к нему цветы. Они не расходились, несмотря на холодную дождливую погоду, и спустя два часа зажгли свечи.

Случайные прохожие молча останавливались у памятника. За акцией наблюдали сотрудники правоохранительных органов и мэрии, мероприятие прошло без эксцессов, передает корреспондент "Кавказского узла".

"Было очень грустно: памятник с цветами, свечами и портретом Бориса смотрелся как никогда красиво. Не было громких речей и красивых фраз, лишь тихие разговоры, но как никогда чувствовалась общая грусть. Людей пришло примерно так же, как и в прошлые годы, но из пришедших 70% были новыми: молодые, амбициозные, верящие в светлое будущее нашей страны. Печально, конечно, что тех, кто приходил раньше, становится все меньше и меньше, но новое пополнение молодых людей, которым не все равно, не может не радовать и не греть душу", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" после акции председатель регионального отделения "Партии прогресса" в Краснодарском крае Анастасия Титова.

Волонтер сочинского штаба Навального, Дмитрий Титков, назвал смерть Немцова событием, после которого он осознал, что больше не может находиться в стороне от происходящего в стране. "Я для себя принял решение принимать участие в политических акциях против путинского режима. Сегодня 20 человек пришли почтить память Бориса. Это немного, учитывая, что это родной город политика. Но мне понравилась атмосфера. Не было громких речей, мы просто возложили цветы, поговорили... и помолчали каждый о своем. Надеюсь, что в следующем году людей будет больше, и ситуация в стране все-таки начнет меняться", - отметил 27 февраля активист корреспонденту "Кавказского узла".

Российскому обществу важно осознать ценность таких людей, как Немцов, считает волонтер штаба Навального Вадим Поликанов. "Надеюсь, что труды их будут продолжены и приведены к логическому завершению", - добавил он.

Другой волонтер штаба Навального, Валерий Туваев, комментируя малочисленность участников акции, сделал пессимистический вывод о перспективах демократии в России. "27 февраля были растоптаны надежды на свободу, право и демократию одних и уверенность других, что эту свободу и демократию им кто-то принесет на блюдечке, без их участия. И покуда почтить память убитого <...> Немцова будут приходить с два десятка человек - тем более в его родном городе, в городе с почти миллионным населением - у этого народа нет будущего", - сказал волонтер.

"Наша задача заключается в том, чтобы светлая память о Борисе Немцове жила в сердцах его земляков как можно дольше", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" лидер штаба Навального в Сочи Константин Зыков.

Участники акции заметили, что "своей задачей они видят расшатывание системы коррупции в органах власти и препятствование коррупционным проявлениям в обществе".