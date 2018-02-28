Землетрясение произошло на востоке Грузии

28 февраля 2018, 00:29

Сейсмологи зафиксировали в Кахетии подземный толчок магнитудой 3,1.

Землетрясение произошло 27 февраля в 21.01 по местному времени (10.01 мск).

Эпицентр толчка располагался на глубине двух километров в точке с координатами 41.85 градуса северной широты и 45.73 градуса восточной долготы, сообщил на своем сайте Европейско-Средиземноморский сейсмоцентр.

Согласно сервису "Яндекс.Карты", данная географическая точка находится на территории Гурджаанского муниципалитета в Кахетии. Ближайший населенный пункт, село Вазисубани, находится примерно в двух с половиной километрах южнее этой точки.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 3 января землетрясение магнитудой 2,3 произошло в Боржомском районе Грузии.