28 февраля 2018, 00:29

Землетрясение произошло на востоке Грузии

Сейсмологи зафиксировали в Кахетии подземный толчок магнитудой 3,1.

Землетрясение произошло 27 февраля в 21.01 по местному времени (10.01 мск).

Эпицентр толчка располагался на глубине двух километров в точке с координатами 41.85 градуса северной широты и 45.73 градуса восточной долготы, сообщил на своем сайте Европейско-Средиземноморский сейсмоцентр.

Согласно сервису "Яндекс.Карты", данная географическая точка находится на территории Гурджаанского муниципалитета в Кахетии. Ближайший населенный пункт, село Вазисубани, находится примерно в двух с половиной километрах южнее этой точки.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 3 января землетрясение магнитудой 2,3 произошло в Боржомском районе Грузии.

Примечание:

"Землетрясение произошло на востоке Абхазии", "Землетрясение магнитудой 3.6 произошло в Сочи", "Землетрясение в Карачаево-Черкесии ощутили жители соседних регионов".

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