Пострадавший от пыток нальчанин пожаловался на проблемы со здоровьем

27 февраля 2018, 23:14

Житель Нальчика Рустам Кучменов, заявивший о пытках со стороны силовиков, нуждается в дорогостоящей операции на поврежденном позвоночнике, но не может выехать на лечение из-за подписки о невыезде. Кучменов не побоялся указать на пытавших его силовиков и поэтому нуждается в госзащите, заявили представители Комитета против пыток.

Как писал "Кавказский узел", житель Нальчика обратился к правозащитникам с жалобой на силовиков, применивших к нему пытки после задержания в 2017 году. Ни один из пяти силовиков, которых мужчина опознал, не отстранен от должности, заявил Комитет против пыток 26 февраля.

По словам заявителя, силовики выбивали у него признание в краже пытками током, прижимая при этом ногой к полу его голову. Во время пыток металлическая конструкция, фиксирующая после аварии его шейные позвонки, была повреждена, и медкомиссия после нескольких месяцев содержания мужчины под стражей заявила о необходимости его освобождения.

Заседание по делу о краже, в которой обвинили 40-летнего жителя Нальчика Рустама Кучменова, должно было состояться сегодня в Чегемском районном суде, однако из-за неявки адвокатов суд отложил процесс на 19 марта, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Вместе с заявившим о пытках Кучменовым обвиняемыми по делу проходят чеыре человека: его двоюродный брат, его знакомый и еще двое, которых он не знает. Всем им вменяется кража электрических строительных инструментов из частного дома в селении Нартан, пояснил мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Рустама Кучменова, он не участвовал в краже, а только купил у своего двоюродного брата часть украденных инструментов - сварочный аппарат и шуруповерт - для работы, поскольку занимался строительством и ремонтными работами. Мужчина уверяет, что не знал о криминальном происхождении этих инструментов, и первоначально был привлечен к делу в качестве свидетеля.

2 июня 2017 года нальчанина доставили для дачи показаний в подразделение одной из силовых структур. "Один [из силовиков] стал меня оскорблять, а потом ударил меня. Я сказал, что напишу на него жалобу, а он сказал, что быстро сделает из меня соучастника", - рассказал мужчина, добавив, что после этого у него стали пытками выбивать признание в краже.

Как утверждает Кучменов, его избивали, пытали током и втыкали в ногу шило. "Сначала следствие активно занялось моим делом, но потом дело стало тормозиться, передаваться от одного следователя к другому, к третьему. Только после вмешательства Комитета против пыток в декабре 2017 года расследование активизировалось", - отметил Рустам Кучменов.

По данным Комитета против пыток, 5 июня 2017 года житель Нальчика обратился в Следственный комитет с заявлением о применении к нему насилия и пыток током. 8 июля того же года в отношении одного из силовиков было возбуждено дело по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применение насилия), однако после этого "никаких следственных действий с участием потерпевшего не проводилось".

Правозащитники отмечают, что Кучменов пожаловался на действия девятерых силовиков, а в деле фигурирует лишь один. От работы в силовых структурах этот человек не отстранен, мера пресечения ему не избрана.

К делу о краже добавился пистолет

Рустам Кучменов находится на сегодняшний день под подпиской о невыезде, а остальные обвиняемые по делу о краже - в СИЗО, сообщил адвокат мужчины Марат Озроков корреспонденту "Кавказского узла".

По словам защитника, двоюродный брат под давлением оговорил Рустама, назвав его соучастником кражи. После допроса и очной ставки с двоюродным братом Кучменов одним из подозреваемых по делу о краже строительных материалов, инструментов, травматического пистолета и золотых изделий, уточнил адвокат.

"Кучменов обвиняется в совершении кражи, хищении оружия и незаконном сбыте гражданского огнестрельного оружия. Мой клиент отрицает свою вину. Его двоюродный брат, который является одним из обвиняемых по этому делу, в дальнейшем отказался от своих показаний. Мы надеемся, что сможем добиться оправдания Рустама Кучменова", - заявил адвокат Озроков.

Кучменов подтвердил слова своего защитника, указав, что двоюродный брат во время очной ставки был явно напуган. "Он сидел передо мной и весь дрожал. В итоге он сказал, что я тоже был с ними, но потом отказался от своих показаний", - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Первоначально Рустаму Кучменову предъявили только обвинения в краже, а обвинения по другим статьям добавились позже, обратил внимание представитель Комитета против пыток Магомед Аламов.

"Вначале ему вменяли три преступных эпизода, а теперь уже восемь. Дополнительно вменили пять эпизодов, среди которых приобретение и хранение оружия - в уголовном деле появился пистолет", - сообщил Аламов.

По словам правозащитника, он подал ходатайство о применении к Кучменову мер государственной защиты свидетелей ради его безопасности.

Пострадавший от пыток не может выехать из республики для лечения

Магомед Аламов также отметил, что Кучменов нуждается в дорогостоящем лечении из-за перелома заменяющей ему два шейных позвонка металлической конструкции во время избиения.

"Такое лечение в Нальчике не проводят. Ему надо ехать в Москву, а он не может, так как находится под подпиской о невыезде", - пояснил Аламов корреспонденту "Кавказского узла".

Сам Рустам Кучменов настаивает, что предупреждал силовиков о своих серьезных проблемах с позвоночником. "Десять лет назад я попал в ДТП, и врачам пришлось установить на позвоночнике две металлоконструкции. Из-за избиения, пыток током, давления на шею и позвоночник эти металлоконструкции были повреждены, их сейчас надо заново устанавливать, потому что я еле передвигаюсь. Мне нужна операция. Я обратился к моему врачу, который отказался от повторной операции из-за ее сложности, теперь жду ответа от врачей из Санкт-Петербурга. Но операция очень дорогостоящая", - сказал житель Нальчика.

Кучменов выразил надежду, что суд удовлетворит его требование о материальном ущербе, и компенсация позволит ему оплатить лечение.

Правозащитники ищут способ доказать, что поломка конструкции в позвоночнике Кучменова является результатом пыток, сообщил другой сотрудник Комитета против пыток Альберт Кузнецов корреспонденту "Кавказского узла".

"Согласно решению медицинской комиссии, Кучменов не мог находиться в СИЗО из-за повреждения конструкций в позвоночнике, однако еще стоит вопрос, когда они были повреждены. Медицинская экспертиза пока не может установить причинно-следственную связь между описанными Кучменовым событиями и повреждением конструкций. Эксперт говорит, что повреждение могло произойти до пыток. Последний документ Кучменова о том, что с конструкциями все в порядке, датирован 2016 годом. Действительно, после этого прошло несколько месяцев, и в принципе сложно обвинить эксперта в необъективности", - сказал Альберт Кузнецов.

Правозащитники добились возбуждения дела по заявлению Кучменова

Случай Рустама Кучменова является уникальным в практике Комитета против пыток, указал Альберт Кузнецов. "Он не побоялся поднять вопрос пыток, обратился к нам, и мы вместе с ним добились возбуждения уголовного дела. Рустам не пошел на сделку с силовиками, не отказался от своих слов и участвует в следственных действиях, не боится указать на пытавших его силовиков", - отметил правозащитник.

По информации Кузнецова, Кучменов стал первым жителем Кабардино-Балкарии, который обратился в Комитет против пыток после начала работы организации в республике.

"Мы относительно недавно начали свою деятельность в Кабардино-Балкарии, раньше работали только в Чечне, а деятельность по всему СКФО начали недавно. Поэтому говорить о конкретной практике пока не можем, но после Рустама к нам обратился еще один человек с жалобой на применение электрического тока. Сейчас ведем проверку по этому обращению", - добавил Альберт Кузнецов.

Его коллега Магомед Аламов отметил, что работает в Кабардино-Балкарии с двумя делами о применении силовиками мер физического воздействия на задержанных. "По одному из этих дел в настоящее время проходит проверка. Подробности сообщу позже", - сказал Аламов.

Кучменов нуждается в мерах госзащиты, однако обнародование его имени не может ему навредить, отметили в Комитете против пыток.