Яна Антонова в одиночном пикете. Фото Анны Грицевич для "Кавказского узла"

27 февраля 2018, 20:05

Активистка с плакатами о Немцове задержана в Краснодаре

Правоохранители задержали активистку Яну Антонову с двумя плакатами в центре Краснодара, где она собиралась провести одиночный пикет памяти убитого три года назад Бориса Немцова.

"Кавказский узел" сообщал, что сегодня в Элисте два журналиста провели одиночные пикеты, посвященные годовщине убийства политика Бориса Немцова. Акции памяти Немцова прошли 25 февраля во многих городах России - в Москве прошло многотысячное шествие, а в Астрахани, Ростове-на-Дону и Волгограде состоялись митинги.

Российский политик Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. По делу о его убийстве осуждены пятеро уроженцев Чечни и Ингушетии, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" биографии Бориса Немцова. Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Чеченский след в убийстве Немцова".

Яна Антонова была задержана на углу улиц Красной и Гимназической в центре Краснодара около 19.00 мск, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Михаил Беньяш.

По информации адвоката, Антонова, задержанная двумя силовиками, хотела провести пикет, посвященный памяти Бориса Немцова.

Сама Яна Антонова подтвердила информацию о своем задержании корреспонденту "Кавказского узла" в телефонном разговоре. По словам активистки, ее доставили в отдел.

"Я возмущена убийством Бориса Немцова и сегодня решила почтить его память одиночным пикетом, напомнить согражданам об этом варварском преступлении. Я сделала два плаката с портретами Бориса Ефимовича и надписями: "Герои не умирают" и "Помним". Я решила провести пикет в центре Краснодара, где всегда многолюдно, доехала на такси до перекрестка Красной и Гимназической. Едва я вышла из такси, ко мне подошли двое [силовиков] и потребовали с ними пройти", - рассказала Антонова.

По словам активистки, один из правоохранителей назвал ей свою фамилию, но удостоверений ни он, ни его напарник не предъявили. "Я спросила, задержана ли я, и они ответили, что да. Причину задержания мне не объявили. Меня куда-то повезли, не говоря, куда, сейчас сказали, что я на Садовой улице. Плакаты забрали, и теперь я просто сижу тут. Я хотела выразить свое мнение о недопустимости убийств людей в России по политическим мотивам и считаю, что мне в этом безосновательно помешали", - отметила Яна Антонова.

"Задержание людей без объявления причин является превышением должностных полномочий", - отметил адвокат Михаил Беньяш.

Получить комментарии от представителей правоохранительных органов корреспонденту "Кавказского узла" не удалось, на телефонные звонки в отдел на Садовой улице никто не ответил.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов". Материалы о расследовании убийства Немцова "Кавказский узел" размещал на странице "Немцов".

Примечание:

"Жители Астрахани провели акцию в память о Немцове", "Ростовчане потребовали увековечить в городе память Немцова", "50 человек вышли на митинг памяти Немцова в Волгограде".

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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