Бродячая собака. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

27 февраля 2018, 19:22

Житель Ростовской области умер после нападения собак

Пожилой мужчина скончался в Аксайском районе Ростовской области после нападения стаи бродячих собак, сообщили близкие погибшего.

Стая бездомных собак напала на 60-летнего мужчину в садоводческом товариществе вечером 23 февраля, когда он вывел на прогулку свою овчарку. Животные насмерть загрызли домашнюю собаку и искусали мужчину, который пытался защитить питомца.

Мужчина смог дойти до порога своего дома, где соседи попытались оказать ему первую помощь и обработать раны, но вскоре скончался. Судмедэксперты пришли к выводу, что смерть наступила не от укусов, а от внезапной остановки сердца, сообщило сегодня со ссылкой на друга погибшего ростовское издание 161.ru.

Похороны мужчины состоялись сегодня. Близкие утверждают, что погибший не жаловался на здоровье, но стресс после нападения стаи собак вызвал сердечный приступ.

На сайте администрации Аксайского района, по состоянию на 19.10 мск 27 февраля, комментариев относительно инцидента не опубликовано.

Как писал "Кавказский узел", в Махачкале от укусов бродячих собак в феврале 2018 года погиб ребенок. Этот случай стал вторым за год - в феврале 2017 года после нападения собак в городе погибла школьница. Власти города признали провальной работу чиновников, ответственных за решение проблемы бездомных животных.

Примечание:

"Зоозащитники Краснодара выступили против "кровавого футбола", "Витишко провел пикет в Краснодаре против убийства бродячих животных", "Около ста человек вышли на пикет в защиту бездомных животных в Сочи".

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