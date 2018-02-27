Два журналиста провели в Калмыкии пикеты памяти Немцова

27 февраля 2018, 17:49

Главный редактор газеты "Современная Калмыкия" Валерий Бадмаев и фрилансер Виталий Кадаев провели в Элисте одиночные пикеты в годовщину убийства политика Бориса Немцова.

"Кавказский узел" сообщал, что 25 февраля во многих городах России прошли акции в память о Немцове. В Москве в марше памяти приняли участие около 30 тысяч человек, в Астрахани состоялся немногочисленный митинг в "Гайд-парке", в Волгограде в митинге памяти Немцова участвовали около полусотни человек, в Ростовской области - около ста.

Российский политик Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. По делу о его убийстве осуждены пятеро уроженцев Чечни и Ингушетии, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" биографии Бориса Немцова. Материалы о расследовании убийства Немцова "Кавказский узел" размещал на странице "Немцов". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Чеченский след в убийстве Немцова".

Сегодня акция памяти Немцова прошла и у ограды центральной площади Элисты, недалеко от республиканского Дома правительства. Главный редактор газеты "Современная Калмыкия" Валерий Бадмаев и журналист-фрилансер Виталий Кадаев с 10.30 до 11.30 мск простояли с плакатом: "Подло убит в Москве 27 февраля 2015 года".

"Стояли с плакатом по очереди и, чтобы у полиции не было поводов для задержания, не передавали его друг другу из рук в руки, а вешали на ограду, когда менялись", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Валерий Бадмаев.

По его словам, за пикетом наблюдали шесть-семь полицейских. "Полицейских возглавлял майор. Он предложил нам пройти в отделение, чтобы составить на нас протокол. Аргументировали тем, что нас двое. Я показал удостоверение, объяснил, что у нас один плакат на двоих - стало быть, пикет одиночный. Майор уехал. Через некоторое время приехали сотрудники ФСБ. Но с ними проблем не было. И полицейские после этого просто стояли неподалеку от нас, мерзли на морозе", - сообщил Валерий Бадмаев.

Прохожие в основном сочувственно отнеслись к пикету, сказал он. "Подошла бабушка, сложила у груди ладони и прочитала мантру перед портретом Немцова. Несколько мужчин жестами показывали, что солидарны с нами. Только один прохожий сказал что-то вроде: "Путин все равно победит", но и тот был пьяным", - добавил Бадмаев.

Комментариями от представителей МВД относительно намерений составить протокол на пикетчиков "Кавказский узел" пока не располагает.