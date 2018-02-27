Резервуар с мазутом взорвался на нефтебазе в Ингушетии

27 февраля 2018, 16:29

Емкость с мазутом взорвалась и загорелась сегодня днем на нефтебазе в Карабулаке, пострадавших нет, сообщили в МЧС Ингушетии.

Сообщении о возгорании на Промысловой улице в Карабулаке поступило в экстренные службы после полудня.

"Произошло возгорание резервуара для хранения мазута объемом триста кубических метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главного управления МЧС.

По информации спасателей, пожар был ликвидирован в течение получаса. Возгоранию предшествовал взрыв - трехтонный резервуар для хранения мазута взорвался и загорелся, огонь перекинулся на соседний резервуар объемом пять тонн, сообщило подробности ТАСС со ссылкой на республиканское МЧС.

"Взорвался резервуар с мазутом. В результате ЧП возник пожар. Огонь перекинулся на соседнюю цистерну. Через тринадцать минут на место происшествия прибыли огнеборцы и ликвидировали пожар", - процитировало слова представителя МЧС издание "Ингушетия".

Причины взрыва топливного резервуара не уточняются.

"Кавказский узел" сообщал также, что 20 сентября 2017 года на нефтебазе в Сунже произошло возгорание насоса для перекачки нефтепродуктов. Три человека с серьезными ожогами были госпитализированы в тяжелом состоянии, двое из них впоследствии умерли.