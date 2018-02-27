Верховный суд Азербайджана отклонил кассацию Фаига Амирова

27 февраля 2018, 15:51

Приговор финдиректору оппозиционной газеты "Азадлыг" Фаигу Амирову, отбывающему условное наказание, будет обжалован в Евросуде по правам человека, заявила защита.

Как писал "Кавказский узел", Фаиг Амиров 24 июля 2017 года был признан виновным в разжигании межрелигиозной вражды и уклонении от уплаты налогов. Суд в Баку назначил ему три года и три месяца тюрьмы и штраф 39 тысяч манатов (почти 23 тысячи долларов). 15 сентября 2017 года Бакинский апелляционный суд заменил оставшийся срок лишения свободы на условное наказание, и Амиров был освобожден в зале суда.

Финансовый директор газеты "Азадлыг" и помощник председателя партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Фаиг Амиров в суде заявил о своей невиновности. Его адвокаты назвали приговор абсурдом, а после освобождения Амирова заявили о намерении добиваться оправдательного приговора.

Сегодня Верховный суд Азербайджана оставил без удовлетворения кассационную жалобу Фаига Амирова, которая была подана после решения апелляционной инстанции.

«Мы с Фаигом Амировым сегодня выступили в Верховном суде и просили оправдать его. Мы указали на необоснованность обвинений. Фаиг Амиров не был ответственен за уплату налогов в редакции. Он не был бухгалтером или главным редактором. Он отвечал за продажи газет и оплату расходов редакции. Вообще сами налоги не были правильно начислены», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Агиль Лаиджев.

Он также указал на несостоятельность обвинения в разжигании межрелигиозной вражды. «Сторона обвинения утверждала, что Фаиг Амиров якобы собирался опубликовать статью, пропагандирующую идеи Фетхуллаха Гюлена, который сеет межрелигиозную рознь. Но доказательств этого нет», - отметил Лаиджев.

Однако, по его словам, Верховный суд оставил жалобу без удовлетворения. «Мы будем готовить жалобу в Европейский суд по правам человека. В этом деле налицо нарушение целого ряда статей Европейской конвенции прав человека – о праве на свободу и личную неприкосновенность, на справедливое судебное разбирательство. Тут также можно говорить и о нарушении свободы выражения, поскольку арест Амирова был связан с его работой в оппозиционной газете «Азадлыг», - сказал адвокат.

Сам Фаиг Амиров рассказал, что сразу после его ареста газету «Азадлыг» отказались печатать в издательстве «Азербайджан» под предлогом долгов, ее банковские счета были заморожены по налоговому обвинению, а многие журналисты покинули страну.

«Сегодня газета «Азадлыг» выходит только онлайн и в основном благодаря журналистам, проживающим за рубежом», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Фаиг Амиров.

Он считает нереальным возобновление выхода в свет газеты в печатном виде. «Мы задолжали издательству «Азербайджан», но гораздо большую сумму задолжало нам государственная фирма распространения печати «Гасид». Но потом против редакции выдвинули и налоговые обвинения. В условиях отсутствия справедливой судебной системы добиться прекращения преследования газеты сложно», - сказал Амиров.

По его словам, в настоящее время за рубежом, опасаясь преследований, находятся главный редактор газеты, двое его заместителей и несколько журналистов.

Также Алиев отметил, что в настоящее время продолжает лечиться. «У меня в тюрьме обострилась болезнь желудка. Возникли проблемы с печенью. Сейчас лечусь. Все обвинения, выдвинутые против меня, были надуманны и политически мотивированны», - заключил он.

Фаиг Амиров включен в список политзаключенных, составленный рабочей группой представителей гражданского общества Азербайджана, и в список политзаключенных, составленный Центром защиты политзаключенных. Ранее защита оппозиционера подала жалобу в Европейский суд по правам человека на арест Амирова, поставив вопрос о нарушении права на свободу и личную неприкосновенность (статья 6 Европейской конвенции о правах человека).

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа, освещаемые "Кавказским узлом", собраны на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".