Следователи сочли суицидом смерть срочника в Ростовской области

27 февраля 2018, 15:34

Призывник найден мертвым в войсковой части под Новочеркасском. Инцидент расследуется по статье о доведении до самоубийства, сообщили сегодня в правозащитной организации «У военнослужащих тоже есть права».

Трагедия произошла еще 24 февраля. По предварительным данным, солдат покончил с собой, сообщил консультант организации «У военнослужащих тоже есть права» Алексей Ковалев.

По его словам, военный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 110 УК РФ - о доведении до самоубийства, передает портал Znak.com.

Похороны солдата планируются завтра, 28 февраля, в Челябинске, откуда был призван погибший, передает также со ссылкой на Ковалева 31tv.ru.

"Кавказский узел" сообщал, что в июле 2016 года на полигоне Прудбой в Калачевском районе в Волгоградской области был найден мертвым спецназовец. Тогда следствие также предположило, что причиной смерти 21-летнего солдата-срочника стало самоубийство.