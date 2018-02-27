Власти Грузии выразили недоверие расследованию смерти Татунашвили

27 февраля 2018, 16:02

Отказ от немедленной выдачи Грузии тела Арчила Татунашвили может помешать установить причину его смерти, заявили грузинские народный защитник и министр по вопросам гражданского равенства.

Как писал "Кавказский узел", 23 февраля Комитет госбезопасности Южной Осетии заявил, что гражданин Грузии Арчил Татунашвили, задержанный днем ранее, умер в больнице от сердечной недостаточности. Сегодня стало известно, что тело Татунашвили будет передано грузинской стороне после проведения независимой экспертизы на территории России.

По данным югоосетинских силовиков, Татунашвили был участником августовских событий 2008 года и воевал на стороне грузинских вооруженных формирований. Они полагают, что перед задержанием он готовил диверсии на территории Южной Осетии в преддверии выборов президента России, назначенных на 18 марта. Грузия назвала Россию ответственной за смерть Татунашвили. Евросоюз предложил Грузии помощь в расследовании инцидента.

Затягивание процесса передачи тела Арчила Татунашвили в Грузию было ожидаемо, заявила сегодня народный защитник Нино Ломджария, комментируя заявление о том, что тело Татунашвили будет выдано после проведения независимой экспертизы в России.

«По моему мнению, это делается с той целью, чтобы экспертиза не смогла установить причину смерти Арчила Татунашвили», - заявила Нино Ломджария.

Аналогичный случай был в 2014 году, и тогда из-за затягивания процесса передачи тела убитого гражданина Грузии экспертиза не смогла установить причину смерти, сообщила омбудсмен, слова которой приводит "Первый канал" Грузии.

Затягивание передачи тела Арчила Татунашвили не оставляет иной версии, кроме как то, что имело место посягательство на его жизнь, в свою очередь, высказала сегодня свое мнение госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Кетеван Цихелашвили.

"Сейчас наблюдается тактика затягивания во времени, и другой версии не остается. И без того информация, распространяющаяся в осетинских и российских СМИ в связи с обстоятельствами его гибели, является весьма противоречивой", - заявила Кетеван Цихелашвили, слова которой приводит «Грузия Онлайн».

Власти Грузии проводят все возможные мероприятия, чтобы тело Арчила Татунашвили доставили в Грузию в кратчайшие сроки, сообщили в МВД Грузии по итогам встречи главы ведомства с отцом Арчила Татунашвили.

Именно после этого родственники Татунашвили решили прекратить свою акцию протеста 26 февраля, в ходе которой они перекрыли центральную магистраль, ведущую к границе с Россией около города Мцхета в 20 километрах от Тбилиси. Родственники Татунашвили согласились подождать двое суток, и около полуночи движение транспорта по этой трассе было восстановлено, передает корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на информацию «Рустави 2».

Как заявили в МВД, в ходе встречи глава МВД Грузии Георгий Гахария выразил соболезнования отцу Арчила Татунашвили и пообещал семье полную поддержку.

«Министр внутренних дел детально ознакомил семью Татунашвили с теми мероприятиями, которые власти Грузии до сих пор осуществляют для доставки тела погибшего. Георгий Гахария также отметил, что эти мероприятия продолжаются в непрерывном режиме и власти Грузии проводят все возможные мероприятия, чтобы тело Арчила Татунашвили доставили в Грузию в кратчайшие сроки», — говорится в заявлении МВД, которое, как передает корреспондент «Кавказского узла», было озвучено в эфире «Общественного вещателя».

26 февраля заявление в связи с гибелью Арчила Татунашвили в Южной Осетии распространили посольства Великобритании в Грузии и содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Керстин Лундгрен и Титус Корлатен.

Как говорится в заявлении посольства Великобритании, смерть гражданина Грузии в Цхинвале показывает необходимость полного и беспрепятственного допуска международных организаций по правам человека и гуманитарных организаций на территорию, контролируемую Южной Осетии. Содокладчики ПАСЕ призвали власти Южной Осетии и России провести «прозрачное расследование» по делу гибели Арчила Татунашвили и наказать виновных, передает корреспондент «Кавказского узла».