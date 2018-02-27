27 февраля 2018, 16:02

Власти Грузии выразили недоверие расследованию смерти Татунашвили

Отказ от немедленной выдачи Грузии тела Арчила Татунашвили может помешать установить причину его смерти, заявили грузинские народный защитник и министр по вопросам гражданского равенства.

Как писал "Кавказский узел", 23 февраля Комитет госбезопасности Южной Осетии заявил, что гражданин Грузии Арчил Татунашвили, задержанный днем ранее, умер в больнице от сердечной недостаточности. Сегодня стало известно, что тело Татунашвили будет передано грузинской стороне после проведения независимой экспертизы на территории России.

По данным югоосетинских силовиков, Татунашвили был участником августовских событий 2008 года и воевал на стороне грузинских вооруженных формирований. Они полагают, что перед задержанием он готовил диверсии на территории Южной Осетии в преддверии выборов президента России, назначенных на 18 марта. Грузия назвала Россию ответственной за смерть Татунашвили. Евросоюз предложил Грузии помощь в расследовании инцидента.

Затягивание процесса передачи тела Арчила Татунашвили в Грузию было ожидаемо, заявила сегодня народный защитник Нино Ломджария, комментируя заявление о том, что тело Татунашвили будет выдано после проведения независимой экспертизы в России.

«По моему мнению, это делается с той целью, чтобы экспертиза не смогла установить причину смерти Арчила Татунашвили», - заявила Нино Ломджария.

Аналогичный случай был в 2014 году, и тогда из-за затягивания процесса передачи тела убитого гражданина Грузии экспертиза не смогла установить причину смерти, сообщила омбудсмен, слова которой приводит "Первый канал" Грузии.

Затягивание передачи тела Арчила Татунашвили не оставляет иной версии, кроме как то, что имело место посягательство на его жизнь, в свою очередь, высказала сегодня свое мнение госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Кетеван Цихелашвили.

"Сейчас наблюдается тактика затягивания во времени, и другой версии не остается. И без того информация, распространяющаяся в осетинских и российских СМИ в связи с обстоятельствами его гибели, является весьма противоречивой", - заявила Кетеван Цихелашвили, слова которой приводит «Грузия Онлайн».

Власти Грузии проводят все возможные мероприятия, чтобы тело Арчила Татунашвили доставили в Грузию в кратчайшие сроки, сообщили в МВД Грузии по итогам встречи главы ведомства с отцом Арчила Татунашвили.

Именно после этого родственники Татунашвили решили прекратить свою акцию протеста 26 февраля, в ходе которой они перекрыли центральную магистраль, ведущую к границе с Россией около города Мцхета в 20 километрах от Тбилиси. Родственники Татунашвили согласились подождать двое суток, и около полуночи движение транспорта по этой трассе было восстановлено, передает корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на информацию «Рустави 2».

Как заявили в МВД, в ходе встречи глава МВД Грузии Георгий Гахария выразил соболезнования отцу Арчила Татунашвили и пообещал семье полную поддержку.

«Министр внутренних дел детально ознакомил семью Татунашвили с теми мероприятиями, которые власти Грузии до сих пор осуществляют для доставки тела погибшего. Георгий Гахария также отметил, что эти мероприятия продолжаются в непрерывном режиме и власти Грузии проводят все возможные мероприятия, чтобы тело Арчила Татунашвили доставили в Грузию в кратчайшие сроки», — говорится в заявлении МВД, которое, как передает корреспондент «Кавказского узла», было озвучено в эфире «Общественного вещателя».

26 февраля заявление в связи с гибелью Арчила Татунашвили в Южной Осетии распространили посольства Великобритании в Грузии и содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Керстин Лундгрен и Титус Корлатен.

Как говорится в заявлении посольства Великобритании, смерть гражданина Грузии в Цхинвале показывает необходимость полного и беспрепятственного допуска международных организаций по правам человека и гуманитарных организаций на территорию, контролируемую Южной Осетии. Содокладчики ПАСЕ призвали власти Южной Осетии и России  провести «прозрачное расследование» по делу гибели Арчила Татунашвили и наказать виновных, передает корреспондент «Кавказского узла».

Примечание:

"Официальный Тбилиси выступил против таможенных пунктов в Абхазии и Южной Осетии", "Грузия заявила о похищении пастуха в районе границы с Южной Осетией", "В Южной Осетии освобождены задержанные на границе граждане Грузии".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

27 февраля 2018, 18:49

27 февраля 2018, 18:19

27 февраля 2018, 17:49

27 февраля 2018, 17:08

27 февраля 2018, 16:51

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты