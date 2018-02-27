Энергетики назвали изношенными почти 80% электросетей в трех районах Дагестана

27 февраля 2018, 15:42

Специалисты группы "Россети" после проверок в Махачкале, Буйнакске, Буйнакском, Карабудахкентском и Сергокалинском районах Дагестана заявили о необходимости замены 78% обследованных электросетей, сообщила представитель "Дагестанской сетевой компании". Жители Махачкалы пожаловались на частые отключения света.

Как писал "Кавказский узел", врио главы Дагестана Владимир Васильев 28 января сообщил, что к поиску нелегальных подключений к электросетям в республике решено привлечь 2000 специалистов. Проверка сетей, по его словам, пройдет в мае.

С 5 по 18 февраля проверкой сетей в Дагестане занимались специалисты группы "Россети" из бригад, сформированных из сотрудников 12 энергокомпаний России, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь АО "Дагестанская сетевая компания" Александра Дудченко.

"Работы проводились на территории двух городов – Махачкалы и Буйнакска, а также в трех самых проблемных районах – Буйнакском, Карабудахкентском, Сергокалинском", - пояснила представитель компании.

По ее словам, специалисты "Россетей" осмотрели 1 180 км линий электропередачи, 465 комплектных трансформаторных подстанций и более 350 многоквартирных домов.

По данным сотрудницы "Дагестанской сетевой компании", главная проблема, с которой столкнулись проверяющие – бесхозяйные и потребительские сети, которые составили около трети от всех обследованных. "По результатам проверки аудиторы отметили, что требуется замена 78% обследованных электросетей, это энергообъекты, находящиеся либо в собственности, либо на балансе компании. Только в Карабудахкентском районе около 350 км линий 0,4 кВ и 4 378 опор подлежат замене", - рассказала Дудченко.

Она отметила, что по результатам проверки будет подготовлен специальный доклад, отражающий состояние энергоотрасли Дагестана.

Махачкалинцы сообщили о частых отключениях света

Часто отключают свет в районе "Научного городка", в поселке Шамхал-Термен и Редукторном поселке Махачкалы, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" местные жители.

"В районе "Научного городка" постоянные отключения электроэнергии. Сестра живет в пригородном поселке Шамхал-Термен, там тоже часто отключают свет. Постоянно пишем жалобы, отвечают то профилактика, то изношенные линии не выдерживают", - рассказал махачкалинец Мурад Ахмедов.

"В Редукторном поселке Махачкалы постоянные отключения, уже устали жаловаться. В диспетчерской горэлектросетей часто даже трубку не берут", - отметила жительница столицы Дагестана Марина Ахмедова.

Напомним, что жители поселка Семендер в Махачкале 14 марта 2017 года перекрыли федеральную трассу в знак протеста против частых отключений электричества. По данным одного из участников акции представители администрации поселка назвали причиной частых отключений света перегрузку местных электросетей из-за нестабильной работы одной из станций.