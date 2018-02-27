Роспотребнадзор подтвердил низкое качество питьевой воды в Майкопе

27 февраля 2018, 13:42

Питьевая вода из водопровода не соответствует нормам, сообщили сегодня в Роспотребнадзоре Адыгеи. Местные жители жалуются на цвет и запах воды.

Жители Майкопа жалуются на качество воды в водопроводе

С середины января из крана начала течь коричневая вода с явной примесью ила, сообщила жительница майкопской улицы Титова Анжелика Кушу. «У меня маленький ребёнок. Купать его в этой воде я опасаюсь, приходится привозить воду от свекрови, у неё своя скважина. Запах от воды из-под крана отвратительный», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» женщина.

По её словам такая ситуация происходит каждый год. «Мы жалуемся везде, но ситуация не меняется годами. Стирку даже возим к свекрови. Детские вещи после нашей воды в разводах коричневых», - добавила женщина.

Даже фильтрация водопроводной воды не помогает, сообщила жительница улицы Пионерская Майкопа Виктория Сластенова. «У меня на кухне стоит дорогой встроенный фильтр. Мы его отключили, потому что сами фильтры забиваются какой-то тиной, песком», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» женщина.

По её словам, её семья давно не пьёт воду из водопровода. «Для питья и готовки покупаем воду в магазине. 36 рублей за 5 литров, нам на день нужно 4-5 таких бутылей»,- отметила майкопчанка.

Жительница улицы 12 марта Сабина Гайворовская рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что часто из крана в ее квартире бежит ржавая вода. «Она кирпичного цвета, нужно время, чтобы её слить хоть немного, а у нас водяные счетчики стоят. В январе-феврале традиционно платим за воду больше», - сообщила женщина.

Проверка зафиксировала снижение качества воды



Завершившаяся сегодня проверка качества водопроводной воды, проводившаяся по предписанию прокуратуры Адыгеи, показала превышение в ней норм по мутности и по содержанию железа в 2 раза, сообщила заместитель начальника отдела санитарного надзора Роспотребнадзора Адыгеи Нафисет Симбулетова. По её словам, пробы воды берутся ежедневно с 19 февраля, когда начались массовые жалобы жителей на её качество.

Мониторинг питьевой воды должен проводиться ежедневно, чтобы исключить вспышку кишечных инфекций, чего опасаются жители Майкопа, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы прокуратуры Адыгеи. Он подтвердил, что по многочисленным жалобам жителей Майкопа в СМИ прокуратура Адыгеи потребовала от регионального Роспотребнадзора провести внеплановую проверку качества воды.

Несмотря на выявленные в результате проверки отклонения, питьевая вода в Майкопе не опасна для местных жителей, сообщила Нафисет Симбулетова корреспонденту «Кавказского узла». «По улице Титова мутность в 1,5 раза выше нормы, рыжего цвета. На улице Чкалова и Пионерской - в два раза»,- рассказала Нафисет Симбулетова. Она подчеркнула, что микробиологические показатели воды в норме. «Это значит, что эту воду в принципе можно употреблять в пищу без опасности отравиться»,- сообщила Нафисет Симбулетова.

По её словам, каждый год в январе-феврале городской водозабор испытывает нехватку воды, и тогда «Водоканал» переключает подачу питьевой воды с водозабора на артезианские источники. «Артезианские источники находятся рядом с западным жилым районом, поэтому традиционно страдают жители микрорайона Черёмушки, дальше осадок оседает и остальные жители города получают более чистую воду»,- сообщила Симбулетова.

По её словам, санврачи контролировать качество питьевой воды будут ежедневно, пока «Водоканал» не переключит подачу на водозабор.

Ранее "Кавказский узел" писал, что и в прошлом году в конце января в столице Адыгеи в связи с замедлением таяния ледников в горах, которые являются источником воды для городского водовода, в Майкопе были введены резервные источники водоснабжения - артезианские скважины Гавердовского артводозабора.