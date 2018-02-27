Предприниматели пригрозили акцией протеста после пожара в Тбилиси

27 февраля 2018, 13:05

Владельцы магазинов в торговом центре "Терги-1" в грузинской столице не исключили версию поджога здания. Они потребовали встречи с администрацией ТЦ.

Как сообщал "Кавказский узел", пожар в торговом центре "Терги-1" начался сегодня ночью. Он был локализован на площади не менее 3 тысяч квадратных метров. Пострадавших нет.

Ночью на месте пожара собрались продавцы и владельцы торговых точек. Несколько человек прорвали полицейское оцепление и зашли в здание. Спустя несколько минут они вышли оттуда, заявив, что пожар уничтожил весь их товар, пишет "Sputnik-Грузия".

Большинство владельцев заявляют, что товар не был застрахован и ущерб может превысить 20 тысяч лари (более 8 тысяч долларов), если магазины сгорели полностью, передает Rustavi2.

Торговцы потребовали встречи с администрацией торгового центра, пригрозив в противном случае перекрыть дорогу у мэрии Тбилиси. Они заявили, что находятся на месте происшествия с ночи, однако до сих пор не получили информацию, сообщает "Первый канал" Грузии.

На территории сгоревшего ТЦ были установлены камеры видеонаблюдения, которые помогут следствию установить причины пожара, сказал руководитель службы управления чрезвычайными ситуациями Георгий Мгебришвили.

У торгового центра по-прежнему находятся около 20 спасательных бригад. Пожар локализован, однако до сих пор остается несколько очагов. Сохраняется и сильное задымление.

МВД Грузии возбудило уголовное дело по 187-й статье УК Грузии (повреждение или уничтожение вещей), пишет "Грузия Online".