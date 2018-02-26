26 февраля 2018, 20:49

Глава МЧС Карачаево-Черкесии обвинен в мошенничестве на миллион рублей

Бывший начальник управления МЧС России по Карачаево-Черкесии и его первый заместитель предстанут перед судом по делу о мошенничестве, взятках и служебном подлоге, сообщила сегодня прокуратура.

По данным ведомства, обвинения предъявлены по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой), п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), предусматривающими до 12 лет лишения свободы.

По версии следствия, с августа по декабрь 2014 года под руководством начальника МЧС республики и с участием его первого заместителя, а также гендиректоров двух фирм были составлены и оплачены подложные документы о проведении работ по госконтрактам на сумму более 1 млн 60 тысяч рублей, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Карачаево-Черкесии.

Кроме того, по данным ведомства, в октябре 2016 года руководитель регионального МЧС получил от директора одной из фирм взятку на сумму свыше 169 тысяч рублей за предоставление этой компании новых выгодных контрактов. "В этот же период бывший сотрудник "1 ОФПС по КЧР" передал чиновнику в качестве взятки противопожарное оборудование с оказанием услуг по его установке, стоимость которых составила 150 тысяч рублей", - отмечает прокуратура.

Комментариев от обвиняемых или их представителей пока не поступало.

Примечание:

"Суд оштрафовал экс-замглавы управления МЧС по Северной Осетии по обвинению в мошенничестве", "МВД: преступное сообщество экс-главы МЧС Ингушетии нанесло ущерб бюджету на 873,5 миллиона рублей", "В Волгоградской области экс-глава управления МЧС приговорен к 3,5 года колонии".

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