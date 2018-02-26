26 февраля 2018, 15:13
Роскомнадзор согласился разблокировать сайт Навального
Из реестра запрещенных материалов исключены страницы сайта Навального об отдыхе высокопоставленного чиновника на яхте олигарха, публикацию которых кубанский суд счел поводом для блокировки ресурса.
Как писал "Кавказский узел", 9 февраля Усть-Лабинский райсуд принял решение о блокировке антикоррупционного расследования на сайте Навального, в котором рассказывается об отдыхе влиятельного российского чиновника на яхте с олигархом и проститутками. В тот же день Роскомнадзор внес сайт Навального в реестр запрещенной информации, хотя решение суда не вступило в силу. Юристы Фонда борьбы с коррупцией обжаловали решение Усть-Лабинского суда.
Сегодня Роскомнадзор удалил из Единого реестра запрещенной информации страницы сайта Навального, сообщил представитель надзорного ведомства.
"В связи с исполнением администрацией интернет-ресурса требований суда данные страницы в понедельник, 26 февраля, из Единого реестра исключены", - приводит его слова ИА RNS.
Представитель Роскомнадзора объяснил это решением Фонда борьбы с коррупцией удалить расследование с сайта, уточняет на своем сайте телеканал "Дождь".
Алексей Навальный после удаления страниц с расследованием попросил Роскомнадзор о разблокировке сайта. Он объяснил, что расследование "посмотрели 6 миллионов человек, а сейчас ссылку никто не посещает", отмечает BFM.
Напомним, что сторонники Навального назвали среди причин поддержки политика его борьбу с коррупцией, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В сентябре 2014 года Алексей Навальный и Фонд борьбы с коррупцией инициировали проект по борьбе с незаконным обогащением чиновников, отмечается в размещенном на "Кавказском узле" материале "Навальный: кавказское измерение".