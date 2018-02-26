Роскомнадзор согласился разблокировать сайт Навального

26 февраля 2018, 15:13

Из реестра запрещенных материалов исключены страницы сайта Навального об отдыхе высокопоставленного чиновника на яхте олигарха, публикацию которых кубанский суд счел поводом для блокировки ресурса.

Как писал "Кавказский узел", 9 февраля Усть-Лабинский райсуд принял решение о блокировке антикоррупционного расследования на сайте Навального, в котором рассказывается об отдыхе влиятельного российского чиновника на яхте с олигархом и проститутками. В тот же день Роскомнадзор внес сайт Навального в реестр запрещенной информации, хотя решение суда не вступило в силу. Юристы Фонда борьбы с коррупцией обжаловали решение Усть-Лабинского суда.

Сегодня Роскомнадзор удалил из Единого реестра запрещенной информации страницы сайта Навального, сообщил представитель надзорного ведомства.

"В связи с исполнением администрацией интернет-ресурса требований суда данные страницы в понедельник, 26 февраля, из Единого реестра исключены", - приводит его слова ИА RNS.

Представитель Роскомнадзора объяснил это решением Фонда борьбы с коррупцией удалить расследование с сайта, уточняет на своем сайте телеканал "Дождь".

Алексей Навальный после удаления страниц с расследованием попросил Роскомнадзор о разблокировке сайта. Он объяснил, что расследование "посмотрели 6 миллионов человек, а сейчас ссылку никто не посещает", отмечает BFM.

Напомним, что сторонники Навального назвали среди причин поддержки политика его борьбу с коррупцией, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В сентябре 2014 года Алексей Навальный и Фонд борьбы с коррупцией инициировали проект по борьбе с незаконным обогащением чиновников, отмечается в размещенном на "Кавказском узле" материале "Навальный: кавказское измерение".