Два кизлярца арестованы по делу о расстреле прихожан

26 февраля 2018, 08:29

Суд заключил под стражу до предъявления обвинений Магомедрасула Гаджиева и Магомеда Сагитова, которые были задержаны 19 февраля в Кизляре из-за предполагаемого знакомства со стрелявшим по прихожанам, сообщил адвокат молодых людей.

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля 22-летний Халил Халилов расстрелял людей возле православного храма в Кизляре. Погибли пять женщин, четыре человека попали в больницу. Сам нападавший был убит. 19 февраля в связи с расследованием инцидента, по данным "Дождя", силовики задержали как минимум двоих местных жителей - Магомедрасула Гаджиева и Магомеда Сагитова. Официальной информации по этому поводу не было, а родственники задержанных заявили об их невиновности.

Вечером 22 февраля суд заключили под стражу Магомедрасула Гаджиева и Магомеда Сагитова, сообщил 23 февраля их адвокат Анвар Асхабов.

По его словам, обвинения пока молодым людям не предъявлены. "Обвинений не предъявили, задержанные проходят по делу в статусе подозреваемых", - уточнил адвокат.

Он также рассказал, что не был допущен к своим подзащитным сразу после их задержания, и их интересы представлял адвокат по назначению, передал 23 февраля "Дождь".

Напомним, уголовное дело после инцидента в Кизляре было возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и статьи 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Следствие признало теракт одной из версий атаки в Кизляре.

Источники назвали Халила Халилова участником "спящей ячейки" запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", которая позднее сама взяла ответственность за это нападение. Расстрелявший прихожан церкви в Кизляре был "одиноким волком" и не связан напрямую с ИГ*, считают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.