Кизляр. Фото М.Алиев http://odnoselchane.ru/?page=photos_of_category&sect=65&com=photogallery

26 февраля 2018, 08:29

Два кизлярца арестованы по делу о расстреле прихожан

Суд заключил под стражу до предъявления обвинений Магомедрасула Гаджиева и Магомеда Сагитова, которые были задержаны 19 февраля в Кизляре из-за предполагаемого знакомства со стрелявшим по прихожанам, сообщил адвокат молодых людей.

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля 22-летний Халил Халилов расстрелял людей возле православного храма в Кизляре. Погибли пять женщин, четыре человека попали в больницу. Сам нападавший был убит. 19 февраля в связи с расследованием инцидента, по данным "Дождя", силовики задержали как минимум двоих местных жителей - Магомедрасула Гаджиева и Магомеда Сагитова. Официальной информации по этому поводу не было, а родственники задержанных заявили об их невиновности.

Вечером 22 февраля суд заключили под стражу Магомедрасула Гаджиева и Магомеда Сагитова, сообщил 23 февраля их адвокат Анвар Асхабов.

По его словам, обвинения пока молодым людям не предъявлены. "Обвинений не предъявили, задержанные проходят по делу в статусе подозреваемых", - уточнил адвокат.

Он также рассказал, что не был допущен к своим подзащитным сразу после их задержания, и их интересы представлял адвокат по назначению, передал 23 февраля "Дождь".

Напомним, уголовное дело после инцидента в Кизляре было возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и статьи 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Следствие признало теракт одной из версий атаки в Кизляре.

Источники назвали Халила Халилова участником "спящей ячейки" запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", которая позднее сама взяла ответственность за это нападение. Расстрелявший прихожан церкви в Кизляре был "одиноким волком" и не связан напрямую с ИГ*, считают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Комментарии от представителей следствия по делу о нападении на прихожан относительно заявлений о задержании и аресте Гаджиева и Сагитова не поступали. На сайтах МВД Дагестана и республиканского следственного управления Следственного комитета России, по данным на 08.29 мск 26 февраля, такой информации не было.

* террористическая организация "Исламское государство" запрещена в России судом

Примечание:

"Православные отвергли идею отъезда из Дагестана после расстрела в Кизляре", "ОБСЕ осудила расстрел людей в Кизляре", "Жертвами кизлярского стрелка стали заслуженный врач и глава совета ветеранов".

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