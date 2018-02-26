Задержан объявленный умершим житель Кабардино-Балкарии

26 февраля 2018, 08:11

Правоохранители задержали в кабардино-балкарском селе 45-летнего мужчину, который числился в розыске после побега из колонии 23 года назад и был признан умершим.

45-летний житель одного из сел Кабардино-Балкарии был задержан после того, как правоохранители усомнились в подлинности его документов, сообщила 24 февраля пресс-служба МВД России.

"Как выяснилось, мужчина в 1993 году был осужден Тамбовским областным судом к 15 годам лишения свободы за совершение ряда тяжких преступлений. В 1995 году он совершил побег из исправительной колонии. Прибыв в один из городов на севере России, беглец обзавелся поддельным паспортом. В 2008 году за совершение убийства мужчина был снова осужден уже под другим именем. В 2017 году, отбыв наказание, он вернулся в Кабардино-Балкарию", - говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте министерства.

За это время по заявлению родственников суд признал мужчину умершим, уточнила пресс-служба МВД.

"Мужчина подтвердил свою настоящую личность. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ", - говорится в сообщении.

Из-за побега из колонии ему предстоит отбыть оставшийся срок лишения свободы, пояснило министерство.

Статья 327 УК РФ (подделка и использование официальных документов) предусматривает до четырех лет лишения свободы.

"Кавказский узел" писал также, что 27 января суд в Кабардино-Балкарии лишил родительских прав мужчину, который был осужден за попытку убить своего восьмимесячного сына.