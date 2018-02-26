Рассмотрение жалобы на арест Шамиля Исаева назначено на сегодня

26 февраля 2018, 07:40

Мосгорсуд решил сегодня рассмотреть жалобу на заключение под стражу бывшего заместителя главы правительства Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования Шахабас Шахов обвинены в мошенничестве на более чем 100 миллионов рублей. С 6 февраля они находятся под стражей в Москве, куда их доставили из Махачкалы после задержания. Чиновники вину не признают.

Врио главы Дагестана Владимир Васильев 5 февраля отправил в отставку правительство, которое возглавлял Гамидов.

Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу защиты на арест Шамиля Исаева, сообщает со ссылкой на пресс-службу суда РИА "Новости".

Напомним, что защита Гамидова и Юсуфова также обжаловала их арест. Мосгорсуд назначил рассмотрение жалоб на 5 марта.

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