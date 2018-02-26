26 февраля 2018, 01:24

Движение на дорогах Ставрополья полностью восстановлено

Движение на дороге Ставрополь-Изобильный-Новоалександровск-Красногвардейское возобновлено без ограничений, сообщили в ГИБДД.

Как писал "Кавказский узел", 25 февраля с 19.00 мск в связи со снегопадм были закрыты две дороги на Ставрополье - Преградное-Тахта-Ипатово и Ставрополь-Изобильный-Новоалександровск-Красногвардейское. Позднее первая из них была открыта.

Сняты также ограничения на проезд по дороге Ставрополь-Изобильный-Новоалександровск-Красногвардейское, отметили в ГИБДД.

"Движение открыто для всех видов транспорта по всем автодорогам, где вводились ограничения", - цитирует представителя регионального ведомства Сергея Сердюкова "Интерфакс".

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Ставрополе без осадков, температура воздуха до утра продержится на уровне +0 градусов, скорость ветра - 5 метров в секунду. Днем 26 февраля пойдет слабый дождь, температура повысится до +2 градусов, ветер усилится до 6 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Открыто движение по Транскаму", "Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге", "Десятки школ и детсадов закрыты в Аджарии из-за снегопада".

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