25 февраля 2018, 21:14

Жители североосетинского поселка пожаловались на загрязнение реки

Вода в реке Ардон окрасилась в ярко-оранжевый цвет, специалисты Минприроды Северной Осетии взяли пробы на анализ.

"Сегодня на "зеленую линию" Минприроды республики от жителей поселка Мизур поступил сигнал о том, что река Ардон окрасилась в необычный ярко-оранжевый цвет. На место оперативно выехали экологи ведомства", - рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Минприроды.

По данным ведомства, в результате потепления грунтовые воды стали проникать в шахту, где когда-то проводились горные работы. В настоящее время шахта находится в бесхозном состоянии, сообщили в Минприроды.

В администрации местного самоуправления поселка Мизур сказали, что через скальные породы стали вытекать смывы глины, ржавых труб.

"В данный момент эта утечка прекращена. Ситуация остается под контролем мизурской администрации. По мнению экологов, подобное загрязнение реки Ардон не представляет угрозы для речной фауны. Тем не менее, специалистами для подтверждения факта взяты пробы сточных вод из места смыва, а также ниже по течению реки Ардон", - рассказали в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии республики.

Результаты будут переданы в управление Росприроднадзора по Северной Осетии, добавили в министерстве.

Видео с окрашенной горной рекой появилось в сети Интернет. В ролике с названием "р. Ардон" видно реку, русло которой уходит в горы. Вода в ней оранжевого цвета. "Красная река - вся ржавая", - говорит голос за кадром. Сегодня к 21.13 мск видео, опубликованное на Youtube, набрало 140 просмотров.

Напомним, что летом 2016 года Роспотребнадзор заявлял о загрязнении воды, вызванном сильными ливнями, в Правобережном и Пригородном районах Северной Осетии. Местным жителям было рекомендовано не употреблять воду из крана. Однако позднее пробы воды показали ее соответствие санитарным нормам.

Примечание:

"Организаторы фестиваля "Майский рассвет" пожаловались на превращение Архыза в мусорную свалку", "849 млн рублей выделено на восстановление экологии Владикавказа", "Пробы воды в Северной Осетии показали ее соответствие санитарным нормам".

Автор: Эмма Марзоева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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