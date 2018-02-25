Партию "Наследие" в Армении возглавил Армен Мартиросян

25 февраля 2018, 08:20

Правление партии "Наследие" избрало председателем Армена Мартиросяна вместо основателя партии Раффи Ованнисяна.

Выборы нового руководства "Наследия" состоялись после совместного заседания правления и политического совета партии. На заседании 24 февраля присутствовали 50 делегатов из всех регионов Армении.

После обсуждения политики ротации должностных лиц в партии правление избрало главой "Наследия" Армена Мартиросяна, а заместителем председателя партии - Сусанну Мурадян. Раффи Ованнисян, основатель и прежний руководитель партии, стал координатором ее политического совета, сообщило со ссылкой на пресс-службу "Наследия" ИА "Новости-Армения".

"Я убежден, что с новым руководством "Наследие" продолжит служить Армении и армянскому народу, укрепляя наши права, суверенитет и наиважнейшие национальные интересы", - процитировало издание слова Раффи Ованнисяна.

"Наследие" - политическая партия с либеральным экономическим курсом и демократической системой управления. Своей первоочередной задачей называет становление развитого правового демократического государства, которое строит внутреннюю и внешнюю политику на основе своего национального суверенного интереса, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Партия "Жарангутюн" (Наследие)".

Несколько функционеров партии по итогам голосования сохранили свои посты. Так, Ваник Алексанян остался секретарем правления, Геворг Гахраманян - спикером партии, а Андраник Григорян сохранил должность генерального секретаря по международным связям.

Раффи Ованнисян был первым министром иностранных дел Армении в 1991-1992 годах. Партию "Наследие" он основал в 2002 году, говорится в биографии политика на "Кавказском узле". В 2017 году партия стала частью блока "Оганесян - Раффи - Осканян". Присоединение "Наследия" к этому блоку вызвало раскол в партии.