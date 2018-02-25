25 февраля 2018, 11:21
Кутаисский "Торпедо" впервые выиграл Суперкубок Грузии
Футбольный клуб "Торпедо" из Кутаиси обыграл в финале Суперкубка Грузии команду "Чихура" из Сачхере со счетом 2:1 и впервые завоевал Суперкубок страны.
Матч между действующим чемпионом страны ("Торпедо") и обладателем Кубка ("Чихура"), состоялся на стадионе имени Давида Петриашвили в Тбилиси.
Основные события игры произошли в заключительные 15 минут - на 76-й минуте гол в ворота "Торпедо" забил игрок "Чихуры" Ираклий Бухридзе, но через 10 минут "Торпедо" удалось сравнять счет. Победный гол в компенсированное арбитром время выполнили футболисты "Торпедо" Евгений Бохашвили и Леван Куталия, сообщило сегодня издание "Спутник-Грузия".
Помимо Суперкубка, клуб "Торпедо" получил от Федерации футбола Грузии чек на 50 тысяч лари (около 20 300 долларов).
"Кавказский узел" писал, что 3 января 2017 года мэрия Кутаиси выставила футбольный клуб "Торпедо" на продажу.
"Грузинский футбольный клуб "Торпедо" оштрафован за беспорядки во время матча в Кутаиси", "Жители Грузии вышли на акцию против нехватки билетов на Суперкубок УЕФА", "В Грузии футболисты кутаисского клуба "Торпедо" провели акцию протеста".
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