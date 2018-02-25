Кутаисский "Торпедо" впервые выиграл Суперкубок Грузии

25 февраля 2018, 11:21

Футбольный клуб "Торпедо" из Кутаиси обыграл в финале Суперкубка Грузии команду "Чихура" из Сачхере со счетом 2:1 и впервые завоевал Суперкубок страны.

Матч между действующим чемпионом страны ("Торпедо") и обладателем Кубка ("Чихура"), состоялся на стадионе имени Давида Петриашвили в Тбилиси.

Основные события игры произошли в заключительные 15 минут - на 76-й минуте гол в ворота "Торпедо" забил игрок "Чихуры" Ираклий Бухридзе, но через 10 минут "Торпедо" удалось сравнять счет. Победный гол в компенсированное арбитром время выполнили футболисты "Торпедо" Евгений Бохашвили и Леван Куталия, сообщило сегодня издание "Спутник-Грузия".

Помимо Суперкубка, клуб "Торпедо" получил от Федерации футбола Грузии чек на 50 тысяч лари (около 20 300 долларов).

"Кавказский узел" писал, что 3 января 2017 года мэрия Кутаиси выставила футбольный клуб "Торпедо" на продажу.